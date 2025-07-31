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Зеленский впервые поговорил с новоизбранным президентом Польши

Мария Емец, Анастасия ПроцЧетверг, 31 июля 2025, 14:52
Зеленский впервые поговорил с новоизбранным президентом Польши
фото: Х/ Rafał Leśkiewicz

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с избранным президентом Польши Каролем Навроцким.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление представителя Навроцкого Рафала Лешкевича

Детали: Пресс-секретарь сообщил, что разговор состоялся по инициативе Зеленского, который поздравил Кароля Навроцкого с победой на президентских выборах.

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"Кароль Навроцкий подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами должно основываться на взаимном уважении и искреннем партнерстве... Россия – это неоимперское, колониальное государство под руководством военного преступника Владимира Путина. Поэтому Украина, которая борется против кремлевского режима, может рассчитывать на поддержку Польши", – говорится в его заявлении.

Одной из центральных тем разговора была историческая политика.

"Кароль Навроцкий подчеркнул, что он является голосом народа, который требует изменения подхода Украины к важным и до сих пор нерешенным историческим вопросам. Это должно измениться. Избранный президент сказал, что исторические вопросы будут темами дальнейших разговоров с президентом Украины", – рассказал спикер.

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Зеленский со своей стороны еще не сообщал о разговоре.

Перед этим Зеленский поздравил Навроцкого с победой на выборах в публичном посте в начале июня. Навроцкий в ответ выразил надежду на продолжение тесного партнерства с Украиной и подчеркнул важность решения сложных исторических вопросов.

Напомним:

  • Инаугурацию Кароля Навроцкого, которого поддерживает оппозиционная "Право и справедливость", назначили на 6 августа.
  • Анджей Дуда, который завершает работу на посту, приезжал с прощальным визитом в Украину 28 июня.

Читайте подробнее, что Кароль Навроцкий говорил об Украине во время кампании и как победа Навроцкого повлияет на отношения Варшавы и Киева.

ПольшаЗеленский
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