Мільйонна закупівля кабелів для УЗ: суд знову зменшив розмір застави нардепу Бондарю

Вищий антикорупційний суд продовжив до 26 вересня строк тримання під вартою народного депутата Віктора Бондаря, якого підозрюють в організації заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця", але вкотре зменшив йому альтернативу у вигляді застави.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Дослівно: "Слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим генеральним прокурором, до 26 вересня 2025 року продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чинному нардепу – одному з організаторів заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця".

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Разом із тим суд зменшив розмір застави зі 60 560 000 грн до 36 336 000 грн".

Передісторія: