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Мільйонна закупівля кабелів для УЗ: суд знову зменшив розмір застави нардепу Бондарю

Валентина РоманенкоЧетвер, 31 липня 2025, 14:59

Вищий антикорупційний суд продовжив до 26 вересня строк тримання під вартою народного депутата Віктора Бондаря, якого підозрюють в організації заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця", але вкотре зменшив йому альтернативу у вигляді застави.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Дослівно: "Слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим генеральним прокурором, до 26 вересня 2025 року продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чинному нардепу – одному з організаторів заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця".

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Разом із тим суд зменшив розмір застави зі 60 560 000 грн до 36 336 000 грн".

Передісторія:

  • 17 січня 2025 народному депутату України повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
  • Слідство називає Бондаря одним з організаторів схеми при закупівлі кабельно-провідникової продукції за завищеними цінами.
  • НАБУ і САП повідомляли, що фігуранти справи організували бек-офіс, який дозволяв контролювати "Укрзалізницю". Як результат - тендери УЗ із завищеними цінами виграли фірми, які були підконтрольні нардепу та іншому фігуранту.
  • Вищий антикорупційний суд вирішив не брати Бондаря під варту і визначив йому заставу в 100 мільйонів гривень. Прокурор САП просив взяти нардепа під варту з можливою заставою в 200 млн грн. У визначений строк заставу Бондар не вніс.
  • 14 лютого ВАКС змінив підозрюваному запобіжний захід і арештував його із правом внесення застави в 100 млн. Згодом, суд кілька разів зменшував розмір застави до 75,7, 69,64, а потім – до 60,5 млн грн.

корупціяУкрзалізницяАнтикорупційна прокуратураВерховна Рада
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