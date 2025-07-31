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Миллионная закупка кабелей для УЗ: суд снова уменьшил размер залога нардепу Бондарю

Валентина РоманенкоЧетверг, 31 июля 2025, 14:59
Миллионная закупка кабелей для УЗ: суд снова уменьшил размер залога нардепу Бондарю
Виктор Бондарь. Фото из Facebook нардепа

Высший антикоррупционный суд продлил до 26 сентября срок содержания под стражей народного депутата Виктора Бондаря, которого подозревают в организации завладения более 140 млн грн при закупке кабелей АО "Укрзализныця", но в очередной раз уменьшил ему альтернативу в виде залога.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Дословно: "Следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному генеральным прокурором, до 26 сентября 2025 года продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей действующему нардепу – одному из организаторов завладения более 140 млн грн при закупке кабелей АО "Укрзализныця".

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Вместе с тем суд уменьшил размер залога с 60 560 000 грн до 36 336 000 грн".

Предыстория:

  • 17 января 2025 года народному депутату Украины сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.
  • Следствие называет Бондаря одним из организаторов схемы при закупке кабельно-проводниковой продукции по завышенным ценам.
  • НАБУ и САП сообщали, что фигуранты дела организовали бэк-офис, который позволял контролировать "Укрзализныцю". В результате тендеры УЗ с завышенными ценами выиграли фирмы, которые были подконтрольны нардепу и другому фигуранту.
  • Высший антикоррупционный суд решил не брать Бондаря под стражу и определил ему залог в 100 миллионов гривен. Прокурор САП просил взять нардепа под стражу с возможным залогом в 200 млн грн. В установленный срок залог Бондарь не внес.
  • 14 февраля ВАКС изменил подозреваемому меру пресечения и арестовал его с правом внесения залога в 100 млн. Впоследствии суд несколько раз уменьшал размер залога до 75,7, 69,64, а затем – до 60,5 млн грн.

коррупцияУкрзализныцяАнтикоррупционная прокуратураВерховная Рада
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