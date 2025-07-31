Миллионная закупка кабелей для УЗ: суд снова уменьшил размер залога нардепу Бондарю

Высший антикоррупционный суд продлил до 26 сентября срок содержания под стражей народного депутата Виктора Бондаря, которого подозревают в организации завладения более 140 млн грн при закупке кабелей АО "Укрзализныця", но в очередной раз уменьшил ему альтернативу в виде залога.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Дословно: "Следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному генеральным прокурором, до 26 сентября 2025 года продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей действующему нардепу – одному из организаторов завладения более 140 млн грн при закупке кабелей АО "Укрзализныця".

Реклама:

Вместе с тем суд уменьшил размер залога с 60 560 000 грн до 36 336 000 грн".

Предыстория: