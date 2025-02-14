Скандальна закупівля кабелів для УЗ: суд арештував нардепа Бондаря
Суд взяв під варту нардепа Віктора Бондаря, якого підозрюють в організації заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця", з альтернативою застави в 100 мільйонів.
Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Деталі: Зазначається, що 14 лютого ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене в.о. генерального прокурора, про зміну запобіжного заходу чинному нардепу.
Зважаючи на те, що нардеп не вніс 100 млн грн застави, визначеної судом, сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
Заслухавши доводи сторін, суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 100 млн грн застави.
Повідомляється, що Бондаря взяли під варту в залі суду.
Передісторія:
- Антикорупційні органи оголосили Бондарю підозру у справі про заволодіння 140 млн грн на закупівлі кабелів для "Укрзалізниці". Вищий антикорупційний суд вирішив не брати народного депутата Віктора Бондаря під варту і визначив йому заставу в 100 мільйонів гривень. Прокурор САП просив взяти Бондаря під варту з можливою заставою в 200 млн грн.
- Слідство називає Бондаря одним з організаторів схеми при закупівлі кабельно-провідникової продукції за завищеними цінами.
- НАБУ і САП пишуть, що фігуранти справи організували бек-офіс, який дозволяв контролювати "Укрзалізницю". Як результат - тендери УЗ із завищеними цінами виграли фірми, які були підконтрольні нардепу та іншому фігуранту.
- Раніше у цій справі підозру повідомили колишньому раднику Офісу президента, скандальному співробітнику СБУ Артему Шилу.