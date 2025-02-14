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Скандальна закупівля кабелів для УЗ: суд арештував нардепа Бондаря

Валентина РоманенкоП'ятниця, 14 лютого 2025, 14:20
Скандальна закупівля кабелів для УЗ: суд арештував нардепа Бондаря
Віктор Бондар. фото звідкритих джерел

Суд взяв під варту нардепа Віктора Бондаря, якого підозрюють в організації заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця", з альтернативою застави в 100 мільйонів.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Деталі: Зазначається, що 14 лютого ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене в.о. генерального прокурора, про зміну запобіжного заходу чинному нардепу.

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Зважаючи на те, що нардеп не вніс 100 млн грн застави, визначеної судом, сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Заслухавши доводи сторін, суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 100 млн грн застави.

Повідомляється, що Бондаря взяли під варту в залі суду.

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Передісторія:

  • Антикорупційні органи оголосили Бондарю підозру у справі про заволодіння 140 млн грн на закупівлі кабелів для "Укрзалізниці". Вищий антикорупційний суд вирішив не брати народного депутата Віктора Бондаря під варту і визначив йому заставу в 100 мільйонів гривень. Прокурор САП просив взяти Бондаря під варту з можливою заставою в 200 млн грн.
  • Слідство називає Бондаря одним з організаторів схеми при закупівлі кабельно-провідникової продукції за завищеними цінами.
  • НАБУ і САП пишуть, що фігуранти справи організували бек-офіс, який дозволяв контролювати "Укрзалізницю". Як результат - тендери УЗ із завищеними цінами виграли фірми, які були підконтрольні нардепу та іншому фігуранту.
  • Раніше у цій справі підозру повідомили колишньому раднику Офісу президента, скандальному співробітнику СБУ Артему Шилу.

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