Скандальна закупівля кабелів для УЗ: суд арештував нардепа Бондаря

Суд взяв під варту нардепа Віктора Бондаря, якого підозрюють в організації заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця", з альтернативою застави в 100 мільйонів.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Деталі: Зазначається, що 14 лютого ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене в.о. генерального прокурора, про зміну запобіжного заходу чинному нардепу.

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Зважаючи на те, що нардеп не вніс 100 млн грн застави, визначеної судом, сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Заслухавши доводи сторін, суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 100 млн грн застави.

Повідомляється, що Бондаря взяли під варту в залі суду.

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