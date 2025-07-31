В ЄС привітали прийняття закону щодо повернення незалежності НАБУ і САП

У Європейській комісії вважають, що ухвалений 31 липня Верховною Радою закон №13533 відновлює ключові запобіжники щодо незалежності антикорупційних органів в Україні, однак не завершує процес реформ антикорупційної сфери.

Джерело: речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди"

Пряма мова: "Що стосується сьогоднішнього голосування, яке щойно відбулося у Верховній Раді, то Рада відновила ключові запобіжники, що забезпечують незалежність антикорупційних органів. На нашу думку, новий закон вирішує основні проблеми, пов’язані з незалежністю НАБУ і САП", – заявив Мерсьє.

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Деталі: Він додав, що Єврокомісії "ще потрібно ознайомитися з остаточним текстом закону, адже його щойно ухвалено".

"Однак хочу наголосити: це – ще не завершення процесу. Процес вступу України до ЄС вимагатиме постійних зусиль, спрямованих на забезпечення ефективної спроможності боротися з корупцією та дотримання принципу верховенства права", – підкреслив речник Єврокомісії.

Та наголосив, що в ЄС сподіваються, що Україна "швидко виконає ці зобов’язання та вживе рішучих заходів у сфері верховенства права".

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"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і залишаємося готовими підтримувати Україну в цьому процесі" – повідомив Гійом Мерсьє.