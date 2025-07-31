В ЕС приветствовали принятие закона о возвращении независимости НАБУ и САП

В Европейской комиссии считают, что принятый 31 июля Верховной Радой закон №13533 восстанавливает ключевые предохранители независимости антикоррупционных органов в Украине, однако не завершает процесс реформ антикоррупционной сферы.

Источник: пресс-секретарь Еврокомиссии Гийом Мерсье, отвечая на вопрос корреспондентки "Европейской правды"

Прямая речь: "Что касается сегодняшнего голосования, которое только что состоялось в Верховной Раде, то Рада восстановила ключевые меры предосторожности, обеспечивающие независимость антикоррупционных органов. По нашему мнению, новый закон решает основные проблемы, связанные с независимостью НАБУ и САП", – заявил Мерсье.

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Детали: Он добавил, что Еврокомиссии "еще нужно ознакомиться с окончательным текстом закона, ведь он только что принят".

"Однако хочу подчеркнуть: это – еще не завершение процесса. Процесс вступления Украины в ЕС потребует постоянных усилий, направленных на обеспечение эффективной способности бороться с коррупцией и соблюдения принципа верховенства права", – подчеркнул спикер Еврокомиссии.

Но подчеркнул, что в ЕС надеются, что Украина "быстро выполнит эти обязательства и примет решительные меры в сфере верховенства права".

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"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и остаемся готовыми поддерживать Украину в этом процессе", – сообщил Гийом Мерсье.