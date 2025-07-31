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Лідери ЄС назвали позитивним кроком ухвалення закону про НАБУ і САП

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінЧетвер, 31 липня 2025, 16:29

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і глава Європейської ради Антоніу Кошта привітали ухвалення в Україні закону, який має відновити незалежність НАБУ і САП.

Джерело: заяви лідерів ЄС, які опубліковані в їхніх Х, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Кошта і фон дер Ляєн назвали "позитивним кроком" появу підпису президента України Володимира Зеленського під законом №13533.

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"Реформи у сфері верховенства права та боротьби з корупцією в Україні мають тривати. Вони залишаються надзвичайно важливими для просування України на європейському шляху", – йдеться в заяві.

ЄС продовжуватиме підтримувати ці зусилля, запевнили Кошта і фон дер Ляєн.

Як відомо, 31 липня Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533, покликаний виправити ситуацію з незалежністю НАБУ і САП.

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Невдовзі документ був підписаний президентом Володимиром Зеленським.

Повідомляли також, що Європейський Союз не має планів щодо заморожування фінансування для України після затвердження законопроєкту №13533.

ЄСНАБУ
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