Лидеры ЕС назвали принятие закона о НАБУ и САП позитивным шагом

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта приветствовали принятие в Украине закона, который должен восстановить независимость НАБУ и САП.

Источник: заявления лидеров ЕС, опубликованные в их Х, сообщает "Европейская правда"

Детали: Кошта и фон дер Ляйен назвали "позитивным шагом" появление подписи президента Украины Владимира Зеленского под законом №13533.

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"Реформы в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией в Украине должны продолжаться. Они остаются чрезвычайно важными для продвижения Украины по европейскому пути", – говорится в заявлении.

ЕС будет продолжать поддерживать эти усилия, заверили Кошта и фон дер Ляйен.

Как известно, 31 июля Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №13533, призванный исправить ситуацию с независимостью НАБУ и САП.

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Вскоре документ был подписан президентом Владимиром Зеленским.

Сообщалось также, что Европейский Союз не имеет планов по замораживанию финансирования для Украины после утверждения законопроекта №13533.