Єврокомісія очікує від України якнайшвидшого призначення голови БЕБ

Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє нагадав про очікування від України прогресу у боротьбі з корупцією шляхом впровадження реформ, зокрема призначення керівника Бюро економічної безпеки.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "По-перше, Україна повинна приступити до якнайшвидшого призначення голови Бюро економічної безпеки".

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Деталі: Як наступні кроки речник ЄК вказав поновлення міжнародних експертів у складі Вищої кваліфікаційної комісії з відбору суддів, призначення чотирьох суддів Конституційного суду, які пройшли міжнародну перевірку, відмову від "проблемних проєктів поправок до Кримінального кодексу", а також ухвалення закону про адміністративне судочинство.

"Таким чином, прогрес на всіх цих фронтах у різних сферах верховенства права є для нас дійсно важливим кроком", – резюмував речник.

На тлі ситуації довкола незалежності НАБУ і САП, як стало відомо ЄвроПравді від кількох джерел, у ЄС почали піднімати питання інших пов'язаних з реформами дій, включаючи призначення керівника БЕБ за підсумками проведеного конкурсу.

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Що було раніше: У липні, попри очікувані позитивні рішення з боку Євросоюзу, Київ почав наступ на реформи. Ми розповідали про це у статті "Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі".

Також "Європейська правда" опублікувала позиційну статтю: "Мовчання вбиває демократію. Західні партнери мають змінити політику щодо України"