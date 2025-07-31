Еврокомиссия ожидает от Украины скорейшего назначения главы БЭБ

Спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье напомнил об ожиданиях от Украины прогресса в борьбе с коррупцией путем внедрения реформ, в частности назначения руководителя Бюро экономической безопасности.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Во-первых, Украина должна приступить к скорейшему назначению главы Бюро экономической безопасности".

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Детали: В качестве следующих шагов спикер ЕК указал возобновление работы международных экспертов в составе Высшей квалификационной комиссии по отбору судей, назначение четырех судей Конституционного суда, прошедших международную проверку, отказ от "проблемных проектов поправок к Уголовному кодексу", а также принятие закона об административном судопроизводстве.

"Таким образом, прогресс на всех этих фронтах в различных сферах верховенства права является для нас действительно важным шагом", – резюмировал спикер.

На фоне ситуации вокруг независимости НАБУ и САП, как стало известно ЕвроПравде от нескольких источников, в ЕС начали поднимать вопрос других связанных с реформами действий, включая назначение руководителя БЭБ по итогам проведенного конкурса.

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Что предшествовало: В июле, несмотря на ожидаемые положительные решения со стороны Евросоюза, Киев начал наступление на реформы. Мы рассказывали об этом в статье "Как президент разрушал движение Украины в ЕС и чего ждать дальше".

Также "Европейская правда" опубликовала позиционную статью: "Молчание убивает демократию. Западные партнеры должны изменить политику в отношении Украины"