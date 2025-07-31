Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Еврокомиссия ожидает от Украины скорейшего назначения главы БЭБ

Татьяна Высоцкая, Станислав ПогориловЧетверг, 31 июля 2025, 16:38
Еврокомиссия ожидает от Украины скорейшего назначения главы БЭБ
фото: БЕП

Спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье напомнил об ожиданиях от Украины прогресса в борьбе с коррупцией путем внедрения реформ, в частности назначения руководителя Бюро экономической безопасности.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Во-первых, Украина должна приступить к скорейшему назначению главы Бюро экономической безопасности".

Реклама:

Детали: В качестве следующих шагов спикер ЕК указал возобновление работы международных экспертов в составе Высшей квалификационной комиссии по отбору судей, назначение четырех судей Конституционного суда, прошедших международную проверку, отказ от "проблемных проектов поправок к Уголовному кодексу", а также принятие закона об административном судопроизводстве.

"Таким образом, прогресс на всех этих фронтах в различных сферах верховенства права является для нас действительно важным шагом", – резюмировал спикер.

На фоне ситуации вокруг независимости НАБУ и САП, как стало известно ЕвроПравде от нескольких источников, в ЕС начали поднимать вопрос других связанных с реформами действий, включая назначение руководителя БЭБ по итогам проведенного конкурса.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: В июле, несмотря на ожидаемые положительные решения со стороны Евросоюза, Киев начал наступление на реформы. Мы рассказывали об этом в статье "Как президент разрушал движение Украины в ЕС и чего ждать дальше".

Также "Европейская правда" опубликовала позиционную статью: "Молчание убивает демократию. Западные партнеры должны изменить политику в отношении Украины"

ЕСБЭБ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский впервые поговорил с новоизбранным президентом Польши
Рада приняла закон о возвращении независимости НАБУ и САП
фото, обновленоВследствие российский удар по Киеву погибли 9 человек
Уничтожение независимости НАБУ и САП: депутат Костюк заявил о выходе из "Слуги народа"
Полиция завершила расследование "нападения" на Макарова: он сам нанес себе ранения
Возвращение независимости НАБУ и САП: заседание Рады транслируют в прямом эфире
Все новости...
ЕС
Лидеры ЕС назвали принятие закона о НАБУ и САП позитивным шагом
После восстановления независимости НАБУ и САП Евросоюз не планирует замораживать фонды для Украины
В ЕС приветствовали принятие закона о возвращении независимости НАБУ и САП
Последние новости
16:38
Еврокомиссия ожидает от Украины скорейшего назначения главы БЭБ
16:31
Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону более чем на 400 миллиардов
16:30
Минздрав: В Украине отменено 798 решений МСЭК об установлении инвалидности должностным лицам
16:29
Лидеры ЕС назвали принятие закона о НАБУ и САП позитивным шагом
16:28
Минимум за всю историю: перевозка грузов "Укрзализныцей" упала
16:25
Борьба с нелегальными подакцизными товарами эффективна на 0,1%
16:20
Украинский агроэкспорт составил более $11 миллиардов за полгода: крупнейшие страны-импортеры
15:50
В США женщина выносила здорового ребенка из эмбриона, зачатого еще 30 лет назад
15:40
Счетная палата рассказала, как используют средства на восстановление Каховской ГЭС
15:29
После восстановления независимости НАБУ и САП Евросоюз не планирует замораживать фонды для Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: