Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Дніпропетровщині водій збив на смерть ветерана з протезом та втік

Тетяна ОлійникЧетвер, 31 липня 2025, 19:11
На Дніпропетровщині водій збив на смерть ветерана з протезом та втік
Фото - "СВОЇ"

На Дніпропетровщині водій збив ветерана з протезом та втік із місця ДТП, пішохід загинув.

Джерело: поліція Дніпропетровської області, медіа "Свої. Кривий Ріг"

Деталі: За даними поліції, водій невстановленого автомобіля, який рухався з боку селища Широке в Криворізькому районі в напрямку села Шестерня, збив пішохода 1998 року народження.

Реклама:

Трагедія трапилася близько четвертої ранку, пішохід загинув на місці.

Правоохоронці розшукують автомобіль та водія, який поїхав із місця події.

Як пише видання "СВОЇ", загиблим виявився ветеран російсько-української війни. На опублікованих фотографіях видно тіло чоловіка та протез.

ДТПДніпропетровська областьросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоДСНС про удар по Краматорську: Один будинок зруйнований, пошкоджені ще близько 10
Єврокомісія очікує від України якнайшвидшого призначення голови БЕБ
відео, оновленоРосія атакувала житловий будинок в центрі Краматорська: є загиблий та 11 постраждалих
Зеленський уперше поговорив із новообраним президентом Польщі
Рада ухвалила закон про повернення незалежності НАБУ і САП
Знищення незалежності НАБУ і САП: депутат Костюк заявив про вихід зі "Слуги народу"
Усі новини...
ДТП
У ДТП у Словенії загинули 4 українки – місцева поліція
Екскомбригу "Люті", який загинув у ДТП, присвоїли Героя
У ДТП на Донеччині загинув командир бригади "Лють" Максим Казбан
Останні новини
19:41
Німеччина чекає від України подальших дій у боротьбі з корупцією після закону про НАБУ і САП
19:38
Адвокат олігарха Плахотнюка: перешкод для його екстрадиції до Молдови немає
19:37
Естонія не збирається визнавати Палестину
19:32
Липень став найкращим місяцем для долара за президентства Трампа
19:27
США, Канада і європейські країни засудили ворожу діяльність Ірану проти них
19:17
"Чорна каса" на 4 мільйони гривень: ДБР викрило чергову корупційну схему
19:15
Норвегія привітала ухвалення закону, який повертає незалежність НАБУ і САП
19:11
На Дніпропетровщині водій збив на смерть ветерана з протезом та втік
19:09
Трамп вирішив відкласти 30%-ві тарифи проти Мексики на 90 днів
19:05
Трамп критикує Індію та Росію: назвав їх "мертвими економіками"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: