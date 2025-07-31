На Дніпропетровщині водій збив на смерть ветерана з протезом та втік

На Дніпропетровщині водій збив ветерана з протезом та втік із місця ДТП, пішохід загинув.

Джерело: поліція Дніпропетровської області, медіа "Свої. Кривий Ріг"

Деталі: За даними поліції, водій невстановленого автомобіля, який рухався з боку селища Широке в Криворізькому районі в напрямку села Шестерня, збив пішохода 1998 року народження.

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Трагедія трапилася близько четвертої ранку, пішохід загинув на місці.

Правоохоронці розшукують автомобіль та водія, який поїхав із місця події.

Як пише видання "СВОЇ", загиблим виявився ветеран російсько-української війни. На опублікованих фотографіях видно тіло чоловіка та протез.