На Дніпропетровщині водій збив на смерть ветерана з протезом та втік
Четвер, 31 липня 2025, 19:11
На Дніпропетровщині водій збив ветерана з протезом та втік із місця ДТП, пішохід загинув.
Джерело: поліція Дніпропетровської області, медіа "Свої. Кривий Ріг"
Деталі: За даними поліції, водій невстановленого автомобіля, який рухався з боку селища Широке в Криворізькому районі в напрямку села Шестерня, збив пішохода 1998 року народження.
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Трагедія трапилася близько четвертої ранку, пішохід загинув на місці.
Правоохоронці розшукують автомобіль та водія, який поїхав із місця події.
Як пише видання "СВОЇ", загиблим виявився ветеран російсько-української війни. На опублікованих фотографіях видно тіло чоловіка та протез.