Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Днепропетровщине водитель сбил насмерть ветерана с протезом и скрылся

Татьяна ОлейникЧетверг, 31 июля 2025, 19:11
На Днепропетровщине водитель сбил насмерть ветерана с протезом и скрылся
Фото - "СВОЇ"

На Днепропетровщине водитель сбил ветерана с протезом и скрылся с места ДТП, пешеход погиб.

Источник: полиция Днепропетровской области, медиа "Свои. Кривой Рог"

Детали: По данным полиции, водитель неустановленного автомобиля, который двигался со стороны поселка Широкое в Криворожском районе в направлении села Шестерня, сбил пешехода 1998 года рождения.

Реклама:

Трагедия случилась около четырех утра, пешеход погиб на месте.

Правоохранители разыскивают автомобиль и водителя, который уехал с места происшествия.

Как пишет издание "СВОИ", погибшим оказался ветеран российско-украинской войны. На опубликованных фотографиях видно тело мужчины и протез.

ДТПДнепропетровская областьроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоГСЧС об ударе по Краматорску: Один дом разрушен, повреждены еще около 10
Еврокомиссия ожидает от Украины скорейшего назначения главы БЭБ
видео, обновленоРоссия атаковала жилой дом в центре Краматорска: есть погибший и 11 пострадавших
Зеленский впервые поговорил с новоизбранным президентом Польши
Рада приняла закон о возвращении независимости НАБУ и САП
Уничтожение независимости НАБУ и САП: депутат Костюк заявил о выходе из "Слуги народа"
Все новости...
ДТП
В ДТП в Словении погибли 4 украинки – местная полиция
Экс-комбригу "Люті", погибшему в ДТП, присвоили звание Героя
В ДТП в Донецкой области погиб командир бригады "Ярость" Максим Казбан
Последние новости
21:03
Зоозащитники: из разрушенного дома в Киеве спасли 11 животных, еще 5 считаются пропавшими
21:00
футболКвалификация Лиги Европы: "Шахтер" – "Бешикташ". ОНЛАЙН
20:54
Зеленский назвал информацию о якобы оккупации Часового Яра "российским вбросом"
20:50
Рубио о словах Медведева: Вряд ли будут иметь какое-то значение
20:46
Одна из крупнейших фриланс-платформ начала разблокировку аккаунтов украинцев
20:31
Глава Минобороны Болгарии прокомментировал включение в список "русофобов"
20:20
Президент Финляндии готов одобрить признание Палестины, если будет решение правительства
20:16
видеоПрезидентская бригада показала момент сбития ракеты "Искандер-К", летевшей на Киев
20:15
Из-за вражеской атаки в Киеве погибла патрульная полицейская
20:02
Минфин рассказал, насколько в июле пополнился госбюджет
Все новости...
Реклама:
Реклама: