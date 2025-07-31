На Днепропетровщине водитель сбил насмерть ветерана с протезом и скрылся
Четверг, 31 июля 2025, 19:11
На Днепропетровщине водитель сбил ветерана с протезом и скрылся с места ДТП, пешеход погиб.
Источник: полиция Днепропетровской области, медиа "Свои. Кривой Рог"
Детали: По данным полиции, водитель неустановленного автомобиля, который двигался со стороны поселка Широкое в Криворожском районе в направлении села Шестерня, сбил пешехода 1998 года рождения.
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Трагедия случилась около четырех утра, пешеход погиб на месте.
Правоохранители разыскивают автомобиль и водителя, который уехал с места происшествия.
Как пишет издание "СВОИ", погибшим оказался ветеран российско-украинской войны. На опубликованных фотографиях видно тело мужчины и протез.