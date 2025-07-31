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Рубіо про слова Медведєва: Навряд будуть мати якесь значення

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 31 липня 2025, 20:50
Рубіо про слова Медведєва: Навряд будуть мати якесь значення
Рубіо. Фото - getty images

Державний секретар США Марко Рубіо відкинув погрози заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва на тлі оголошеного Москві дедлайну для припинення вогню.

Джерело: Рубіо сказав в інтервʼю Fox Radio, яке опублікувала пресслужба Держдепу, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На думку Рубіо, Медведєв, "по суті, не є важливою фігурою в російській політиці".

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"Він не ухвалює рішень. Він не бере участі в жодних зустрічах чи переговорах, які ми проводили", – додав він.

Держсекретар нагадав, що Медведєв був чотири роки президентом Росії, але назвав його "тимчасовим замісником" Владіміра Путіна: "Тому я б не назвав його важливою особою, яка ухвалює рішення".

"Але з іншого боку, очевидно, що він колись обіймав цю посаду (президента. – Ред.) і досі має певну роль у владі, і його слова матимуть вплив тією мірою, що він є провокатором і так далі", – сказав Рубіо.

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Він засумнівався, що слова Медведєва є офіційною позицією Росії, і додав, що вони навряд "будуть мати якесь значення".

Як відомо, раніше цього тижня Трамп заявив, що США почнуть вводити мита та інші заходи проти Росії через 10 днів, якщо Москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні.

Заступник голови російської Ради безпеки Дмитрій Медведєв на це заявив, що Трамп "грає в гру ультиматумів з Росією". Тоді ж він сказав, що "кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни" та уточнив, що не між Росією та Україною, а з "його власною країною".

У відповідь президент США заявив, що Медведєву варто "стежити за словами" і він заходить надто далеко.

СШАМедведєвРосія
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