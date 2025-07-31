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Рубио о словах Медведева: Вряд ли будут иметь какое-то значение

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 31 июля 2025, 20:50
Рубио о словах Медведева: Вряд ли будут иметь какое-то значение
Рубио. Фото - getty images

Государственный секретарь США Марко Рубио отверг угрозы заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева на фоне объявленного Москве дедлайна для прекращения огня.

Источник: Рубио сказал в интервью Fox Radio, которое опубликовала пресс-служба Госдепа, сообщает "Европейская правда"

Детали: По мнению Рубио, Медведев "по сути, не является важной фигурой в российской политике".

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"Он не принимает решений. Он не участвует ни в каких встречах или переговорах, которые мы проводили", – добавил он.

Госсекретарь напомнил, что Медведев был четыре года президентом России, но назвал его "временным заместителем" Владимира Путина: "Поэтому я бы не назвал его важным лицом, принимающим решения".

"Но с другой стороны, очевидно, что он когда-то занимал эту должность (президента. – Ред.) и до сих пор имеет определенную роль во власти, и его слова будут иметь влияние в той мере, в какой он является провокатором и так далее", – сказал Рубио.

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Он усомнился, что слова Медведева являются официальной позицией России, и добавил, что они вряд ли "будут иметь какое-то значение".

Как известно, ранее на этой неделе Трамп заявил, что США начнут вводить пошлины и другие меры против России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует прогресс в прекращении войны в Украине.

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев на это заявил, что Трамп "играет в игру ультиматумов с Россией". Тогда же он сказал, что "каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне" и уточнил, что не между Россией и Украиной, а с "его собственной страной".

В ответ президент США заявил, что Медведеву стоит "следить за словами" и он заходит слишком далеко.

СШАМедведевРосcия
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