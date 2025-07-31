Зеленський назвав інформацію про нібито окупацію Часового Яру "російським вкидом"

Президент Володимир Зеленський розповів, що заслухав 31 липня головнокомандувача ЗСУ і на фронті українські захисники тримають Покровський напрямок, а інформація про окупацію Часового Яру - "російський вкид".

Джерело: вечірнє звернення Зеленського 31 липня

Пряма мова: "Була доповідь головкома Сирського. Фронт, особливо Покровський напрямок – позиції наші підрозділи все тримають. Покровськ, Добропілля – саме там найбільша інтенсивність боїв. І важливо, що наші воїни знищують російські ДРГ, малі групи, які намагаються постійно прорватись у місто, постійно хочуть там закріпитись. Це російська така тактика, і наша на неї відповідь – знищення окупанта.

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Були сьогодні (31 липня) російські "вкиди", ви це бачили, про Часів Яр – це російська дезінформація. Українські підрозділи захищають наші позиції і кожну російську спробу просуватись на Донеччині, на Сумщині, на Харківщині зрештою ми відбиваємо".

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