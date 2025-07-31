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Зеленский назвал информацию о якобы оккупации Часового Яра "российским вбросом"

Алена МазуренкоЧетверг, 31 июля 2025, 20:54
Зеленский назвал информацию о якобы оккупации Часового Яра российским вбросом
Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский рассказал, что заслушал 31 июля главнокомандующего ВСУ и на фронте украинские защитники держат Покровское направление, а информация об оккупации Часового Яра – "российский вброс".

Источник: вечернее обращение Зеленского 31 июля

Прямая речь: "Был доклад главкома Сырского. Фронт, особенно Покровское направление – позиции наши подразделения все держат. Покровск, Доброполье – именно там наибольшая интенсивность боев.

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И важно, что наши воины уничтожают российские ДРГ, малые группы, которые пытаются постоянно прорваться в город, так хотят там. – уничтожение оккупанта.

Были сегодня (31 июля) российские "вбросы", вы это видели, о Часовом Яру – это российская дезинформация. Украинские подразделения защищают наши позиции и каждую российскую попытку продвигаться на Донетчине, Сумщине, Харьковщине в конце концов мы отбиваем".

Напомним:

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  • 31 июля Минобороны России заявило о "захвате" города Часов Яр Донецкой области. В ОТУ "Хортица" опровергли заявления россиян.

Зеленскийроссийско-украинская война
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