Зеленский назвал информацию о якобы оккупации Часового Яра "российским вбросом"

Президент Владимир Зеленский рассказал, что заслушал 31 июля главнокомандующего ВСУ и на фронте украинские защитники держат Покровское направление, а информация об оккупации Часового Яра – "российский вброс".

Источник: вечернее обращение Зеленского 31 июля

Прямая речь: "Был доклад главкома Сырского. Фронт, особенно Покровское направление – позиции наши подразделения все держат. Покровск, Доброполье – именно там наибольшая интенсивность боев.

Реклама:

И важно, что наши воины уничтожают российские ДРГ, малые группы, которые пытаются постоянно прорваться в город, так хотят там. – уничтожение оккупанта.

Были сегодня (31 июля) российские "вбросы", вы это видели, о Часовом Яру – это российская дезинформация. Украинские подразделения защищают наши позиции и каждую российскую попытку продвигаться на Донетчине, Сумщине, Харьковщине в конце концов мы отбиваем".

Напомним:

РЕКЛАМА: