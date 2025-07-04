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Китай заявив ЄС, що не допустить поразки Росії у війні проти України – ЗМІ

Іван Д'яконовП'ятниця, 4 липня 2025, 00:54
Китай заявив ЄС, що не допустить поразки Росії у війні проти України – ЗМІ
Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Китаю Ван І під час чотиригодинних переговорів з головною дипломаткою Європейського Союзу Каєю Каллас заявив, що Пекін не може дозволити поразку Росії у війні проти України.

Джерело: South China Morning Post з посиланням на кількох осіб, обізнаних з перебігом переговорів

Деталі: За словами джерел, під час закритої зустрічі з Каллас, очільник МЗС Китаю заявив, що поразка Росії є для Пекіна неприйнятною. За словами джерел, Ван пояснив таку позицію побоюванням, що Сполучені Штати тоді повністю переключать свою увагу на Китай.

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Ця заява фактично підтверджує те, що багато хто в Брюсселі вважає реальною позицією Пекіна, хоча офіційно Китай продовжує стверджувати, що він "не є стороною цього конфлікту". 

Разом з тим, за словами співрозмовників видання, Ван категорично відкинув звинувачення у фінансовій чи військовій підтримці Росії. Він зазначив, що якби Китай дійсно допомагав Москві, "війна вже давно завершилася б".

За словами джерел, під час напруженої чотиригодинної дискусії Ван неодноразово читав Каллас "історичні лекції". 

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Що передувало:

  • Голова Китаю Сі Цзіньпін під час візиту до Москви 8 травня заявив про підтримку Росії, назвав Путіна союзником у побудові нового світового порядку та підтвердив спільну позицію щодо війни проти України.

  • В квітні президент Володимир Зеленський із посиланням на інформацію розвідки повідомив, що Китай постачає Росії артилерію і порох, також китайці займаються виробництвом деякої зброї на території РФ.
  • У травні українська розвідка повідомила, що має підтверджені дані про те, що Китай постачає спецхімію, порох і верстати на 20 військових заводів Росії.

Китайросійсько-українська війнаРосіяЄС
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