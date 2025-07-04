Трамп прокоментував ситуацію з припиненням постачання зброї для України

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон продовжує надавати зброю Україні, попри занепокоєння щодо виснаження власних арсеналів.

Джерело: Трамп під час спілкування з журналістами на авіабазі "Ендрюс" у Вашингтоні

Деталі: Відповідаючи на запитання репортера про призупинення постачання зброї Україні, Трамп заявив, що Сполучені Штати продовжують підтримку Києва.

Реклама:

Пряма мова: "Ми не призупинили, ми надаємо зброю. Але ми надали так багато зброї… і ми намагаємося допомогти їм. Байден спустошив усю нашу країну, надаючи зброю, і ми повинні переконатися, що у нас достатньо зброї для себе".

Передісторія: