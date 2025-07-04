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Трамп прокоментував ситуацію з припиненням постачання зброї для України

Іван Д'яконовП'ятниця, 4 липня 2025, 01:40
Трамп прокоментував ситуацію з припиненням постачання зброї для України
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон продовжує надавати зброю Україні, попри занепокоєння щодо виснаження власних арсеналів. 

Джерело: Трамп під час спілкування з журналістами на авіабазі "Ендрюс" у Вашингтоні

Деталі: Відповідаючи на запитання репортера про призупинення постачання зброї Україні, Трамп заявив, що Сполучені Штати продовжують підтримку Києва.

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Пряма мова: "Ми не призупинили, ми надаємо зброю. Але ми надали так багато зброї… і ми намагаємося допомогти їм. Байден спустошив усю нашу країну, надаючи зброю, і ми повинні переконатися, що у нас достатньо зброї для себе".

Передісторія: 

  • У вівторок в американських ЗМІ з’явились повідомлення, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну через побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.
  • У Міноборони України прокоментували, що не отримували офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги.
  • Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.
  • Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що розуміє прагнення адміністрації у США турбуватись насамперед про власні інтереси, але водночас закликає до подальшої військової підтримки України.
  • Державний департамент США заперечив свою причетність до будь-яких рішень щодо постачання військової допомоги в Україну.

Трампдопомога Українізброяросійсько-українська війна
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