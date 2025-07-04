"Випав із вікна": у Росії помер віцепрезидент "Транснєфті"

Віцепрезидент "Транснєфті" Андрій Бадалов помер, випавши з вікна 17-го поверху будинку на Рубльовському шосе в Москві, пишуть російські ЗМІ.

Джерело: російські пропагандистські видання РИА Новости, ТАСС, видання Подъем і Telegram-канал Baza

Дослівно РИА Новости: "Тіло віцепрезидента "Транснєфті" Андрія Бадалова виявили біля житлового будинку на Рубльовському шосе на заході Москви, розповіли РИА Новости в екстрених службах. За попередньою інформацією, Бадалов сьогодні (4 липня – ред.) вранці випав із вікна своєї квартири".

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Деталі: За даними Telegram-каналу Baza, топменеджер корпорації жив на 10 поверсі будинку, а випав із балкона 17-го поверху.

ТАСС пише, що основна версія смерті – самогубство.

Бадалову було 62 роки.

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У "Транснєфті" він працював із 2021 року. Зокрема, відповідав за питання цифрової трансформації та інформаційних технологій.

Чому це важливо. У Росії ще з 90-х років були неодноразові випадки, коли "випадали" з вікон, "вішалися" або "стрілялися" чиновники різних рангів та інші впливові люди. Причини цих "самогубств" не завжди були зрозумілі, часто ходили чутки, що цих людей могли таким чином "усувати".

27 грудня 2021 року на Тверському бульварі в Москві знайшли мертвим головного редактора видання "Супутник и погром" Єгора Просвирніна. Повідомлялося, що він випав голим із вікна 4-го поверху.

30 січня 2022 року у селищі Ленінське Ленінградської області РФ знайшли мертвим голову транспортної служби "Газпром Інвест" 60-річного Леоніда Шульмана.

25 лютого 2022 року в цьому ж селищі виявили повішеним 61-річного топ-менеджера "Газпрому" Олександра Тюлякова, поруч валявся папірець. Зміст посмертної записки Тюлякова не розголошується. Водночас, деякі ЗМІ повідомляли, що напередодні смерті Тюлякова бачили сильно побитим. За яких обставин топ-менеджер "Газпрому" міг здобути побої, залишилося загадкою.

18 квітня 2022 року у Москві знайшли мертвими колишнього віцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва, його дружину і доньку.

За версією російських правоохоронних органів, Аваєв застрелив свою дружину і дочку у квартирі, а потім наклав на себе руки.

21 квітня 2022 року за схожих обставин в Іспанії знайшли повішеним екстопменеджера російської компанії "Новатек" Сергія Протосеня. Тіла його дружини та 18-річної доньки з ножовими пораненнями виявили в кімнатах вілли, яка належала родині.

Поліція розглядала версію, згідно з якою Протосеня міг убити свою дружину і дочку, а потім накласти на себе руки.

1 вересня 2022 року з вікна Центральної клінічної лікарні Москви випав і помер віцепрезидент "Лукойлу" Равіль Маганов.

4 лютого 2025 року в РФ сталося одразу два такі випадки за один день: керівник Федеральної антимонопольної служби в Карелії Артур Пряхін нібито покінчив життя самогубством, випавши з вікна 5-го поверху, а співробітник Слідчого комітету в Москві Олексій Зубков випав із вікна будівлі судово-експертного центру СК.

Останній після падіння залишався у свідомості. Він заявив, що нібито зайшов у службовий туалет на четвертому поверсі, де нікого не було, а що сталося потім, уже не пам'ятає.