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ОГП: Двоє братів налагодили незаконну схему переведення військових із бойових частин у тил

Валентина РоманенкоП'ятниця, 4 липня 2025, 12:36
ОГП: Двоє братів налагодили незаконну схему переведення військових із бойових частин у тил
фото СБУ

Правоохоронці викрили двох братів, які завдяки звʼязкам у Головному військовому клінічному госпіталі налагодили механізм переведення військовослужбовців з бойових підрозділів до тилових частин.

Джерело: Офіс генпрокурора, СБУ

Деталі: За даними слідства, підозрювані шукали "клієнтів", яким за неправомірну вигоду забезпечували оформлення фіктивної медичної документації та постановлення недостовірних діагнозів щодо наявних захворювань. Це давало підстави в подальшому перевестися військовослужбовцям з бойових частин до тилових підрозділів. Такі "послуги" коштували 15 тис доларів США, зазначають прокурори.

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За результатами комплексних заходів під час отримання частини неправомірної вигоди у Києві затримали двох мешканців столиці – організаторів оборудки. Для реалізації "схеми" вони залучили 5-х знайомих медиків, кажуть у спецслужбі.

Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів у виді тримання під вартою.

Офіс генпрокурораСБУармія
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