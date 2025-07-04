У Кремлі відреагували на слова Трампа про розчарування від розмови з Путіним
Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі уважно ставляться до заяв президента США Дональда Трампа, який раніше повідомив про своє розчарування результатами розмови з Володимиром Путіним.
Джерело: російський Интерфакс, Telegram-канал "Вы слушали Маяк", який публікує коментарі Пєскова
Пряма мова Пєскова: "Безумовно, ми дуже уважно ставимося до всіх заяв президента Трампа. Під час розмови президент Путін повторив, що ми зацікавлені в тому, щоб досягти наших цілей у ході спецоперації, і переважно зробити це політико-дипломатичними засобами".
Деталі: За його словами, поки досягнення цих цілей "дипломатичними засобами" неможливе, Росія продовжуватиме так звану "спецоперацію", тобто повномасштабну війну проти України.
Також Пєсков зазначив, що Путін поінформував Трампа про очікування узгодження дат третього раунду прямих переговорів з Україною.
Що передувало:
- Лідер РФ Володимир Путін повідомив, що 3 липня у нього відбудеться телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом.
- Згодом Трамп підтвердив телефонну розмову з Путіним, яка мала відбутися о 10:00 за часом США (17:00 за Києвом).
- Після розмови президент США сказав, що йому не вдалося досягти жодного прогресу в питанні припинення війни Росії проти України.
- Президент США Дональд Трамп у черговому коментарі ЗМІ щодо розмови з правителем Росії Володимиром Путіним сказав, що глава РФ не збирається припиняти війну.