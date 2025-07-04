Зеленський обговорив з Трампом посилення ППО, спільне виробництво зброї та мирну угоду

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з президентом Сполучених Штатів 4 липня обговорював посилення захисту неба і збільшення можливостей ППО, спільне виробництво в оборонній сфері та дипломатичні зусилля щодо "достойної" мирної угоди.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Ми сьогодні говорили про ситуацію: про російські повітряні удари та ширше – про ситуацію на фронті. Президент Трамп дуже добре поінформований, дякую за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд".

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Деталі: За словами Зеленського, також під час розмови сторони детально обговорили спроможності оборонної промисловості та можливості спільного виробництва.

"Готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій", - повідомив президент.

Ще однією темою були взаємні закупівлі та інвестиції. "Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та спільної роботи з Америкою та іншими партнерами", - зазначив Зеленський.

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Президент висловив вдячність за підтримку США та вказав на необхідність "достойної угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції.

Що передувало: