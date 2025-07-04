Зеленський обговорив з Трампом посилення ППО, спільне виробництво зброї та мирну угоду
Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з президентом Сполучених Штатів 4 липня обговорював посилення захисту неба і збільшення можливостей ППО, спільне виробництво в оборонній сфері та дипломатичні зусилля щодо "достойної" мирної угоди.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова Зеленського: "Ми сьогодні говорили про ситуацію: про російські повітряні удари та ширше – про ситуацію на фронті. Президент Трамп дуже добре поінформований, дякую за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд".
Деталі: За словами Зеленського, також під час розмови сторони детально обговорили спроможності оборонної промисловості та можливості спільного виробництва.
"Готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій", - повідомив президент.
Ще однією темою були взаємні закупівлі та інвестиції. "Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та спільної роботи з Америкою та іншими партнерами", - зазначив Зеленський.
Президент висловив вдячність за підтримку США та вказав на необхідність "достойної угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції.
Що передувало:
- Лідер РФ Володимир Путін повідомив, що 3 липня у нього відбудеться телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом.
- Згодом Трамп підтвердив телефонну розмову з Путіним, яка мала відбутися о 10:00 за часом США (17:00 за Києвом).
- Після розмови президент США сказав, що йому не вдалося досягти жодного прогресу в питанні припинення війни Росії проти України.
- Президент США Дональд Трамп у черговому коментарі ЗМІ щодо розмови з правителем Росії Володимиром Путіним сказав, що глава РФ не збирається припиняти війну.