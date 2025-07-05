Генсек НАТО сподівається на "гнучкість" США у питанні постачання зброї Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив сподівання, що США проявлять "гнучкість" у питанні постачання зброї Україні, аби Київ мав необхідні ресурси для самозахисту.

Джерело: Bloomberg

Пряма мова Рютте: "США мають переконатися, що їхні запаси перебувають на належному рівні, адже це критично важливо для нашої колективної оборони. Водночас, звісно, ми сподіваємося на гнучкість і маємо подбати про те, щоб Україна могла просуватись уперед".

Реклама:

Деталі: Генсек заявив, що розуміє прагнення адміністрації у США турбуватись насамперед про власні інтереси, але водночас закликає до подальшої військової підтримки України.

З огляду на очевидну неготовність Росії працювати над припиненням вогню, союзники мають бути впевнені, що Україна "має все необхідне, аби продовжувати боротьбу", – сказав Рютте.

Передісторія:

РЕКЛАМА: