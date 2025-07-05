Генсек НАТО сподівається на "гнучкість" США у питанні постачання зброї Україні
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив сподівання, що США проявлять "гнучкість" у питанні постачання зброї Україні, аби Київ мав необхідні ресурси для самозахисту.
Джерело: Bloomberg
Пряма мова Рютте: "США мають переконатися, що їхні запаси перебувають на належному рівні, адже це критично важливо для нашої колективної оборони. Водночас, звісно, ми сподіваємося на гнучкість і маємо подбати про те, щоб Україна могла просуватись уперед".
Деталі: Генсек заявив, що розуміє прагнення адміністрації у США турбуватись насамперед про власні інтереси, але водночас закликає до подальшої військової підтримки України.
З огляду на очевидну неготовність Росії працювати над припиненням вогню, союзники мають бути впевнені, що Україна "має все необхідне, аби продовжувати боротьбу", – сказав Рютте.
Передісторія:
- У вівторок, 1 липня, в американських ЗМІ з’явились повідомлення, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну через побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.
- У Міноборони України прокоментували, що не отримували офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги.
- Державний департамент США заперечив свою причетність до будь-яких рішень щодо постачання військової допомоги в Україну.
- Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 4 липня, провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, намагаючись переконати американського лідера відновити постачання та продати Україні більше озброєння.