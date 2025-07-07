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АР оприлюднило нові подробиці пропозиції про перемир'я в Газі

Ольга Глущенко Понеділок, 7 липня 2025, 02:30
АР оприлюднило нові подробиці пропозиції про перемир'я в Газі
Сектор Гази, фото: Getty Images

Нові подробиці пропозиції про перемир'я в Газі з'явилися в неділю, 6 липня, коли Ізраїль відправив переговорну групу до Катару напередодні візиту прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу до Білого дому для переговорів щодо угоди.

Джерело: Associated Press з посиланням на копію угоди і джерела

Деталі: Особа, обізнана з перемовинами, надала агентству AP копію останньої пропозиції про перемир'я, поданої посередниками ХАМАС, і її достовірність підтвердили ще дві особи, обізнані з документом.

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У документі викладено плани щодо 60-денного перемир'я, під час якого ХАМАС передасть 10 живих і тіла 18 загиблих заручників, ізраїльські війська відступлять до буферної зони вздовж кордонів Гази з Ізраїлем та Єгиптом, а також буде надано значну кількість гуманітарної допомоги.

У документі зазначено, що допомога буде розподілятися агентствами Організації Об'єднаних Націй та Палестинським Червоним Хрестом. У ньому не вказано, що станеться з американською організацією "Гуманітарний фонд Гази", яка з травня розподіляє продовольчу допомогу. Ізраїль хоче, щоб вона замінила систему, координовану ООН.

Як і в попередніх угодах про припинення вогню, зазначається, що палестинські в'язні, які утримуються в ізраїльських в'язницях, будуть звільнені в обмін на заручників, але їхня кількість ще не узгоджена.

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За даними АР, пропозиція не гарантує остаточного припинення війни – умови, якої вимагає ХАМАС – але передбачає, що переговори про постійне припинення вогню відбудуться протягом 60 днів.

Видання пише, що протягом цього часу "президент США Дональд Трамп гарантує дотримання Ізраїлем" припинення військових операцій.

У документі додають, що Трамп "особисто оголосить про угоду про перемир'я".

Дослівно АР: "Особиста гарантія Трампа, схоже, була спробою запевнити ХАМАС, що Ізраїль не відновить односторонньо бойові дії, як це сталося в березні під час попереднього перемир'я, коли переговори про його продовження, здавалося, зайшли в глухий кут".

Що передувало: Ізраїль у неділю скерував переговорну делегацію до Катару для непрямих перемовин із угрупованням ХАМАС щодо звільнення заручників і досягнення перемир’я.

Перед цим Ізраїль заявив, що ХАМАС висунув неприйнятні для Ізраїлю вимоги в цьому питанні.

Передісторія:

  • 2 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на остаточне укладення 60-денного перемир’я в секторі Гази і висловив сподівання, "що ХАМАС прийме цю угоду, бо кращою вона не стане – стане тільки гірше".
  • Ввечері 4 липня бойовики ХАМАС погодилися на 60-денне припинення вогню в секторі Гази та обміну заручниками.

ІзраїльХАМАСпереговориСектор Гази
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