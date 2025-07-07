Президент США Дональд Трамп заявив, що "багато допомагає" Україні, яка протистоїть Росії у війні, розв’язаній Москвою.

Джерело: Трамп час спілкування з журналістами в неділю, коли прямував зі штату Нью-Джерсі до авіабази Ендрюс поблизу Вашингтона, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Трапа у відповідь на запитання медіа про те, чому б йому не допомагати Україні так, як він допомагає Ізраїлю: "Я допомагаю Україні, я багато допомагаю їй".

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Деталі: Водночас Трамп вкотре повторив свою позицію, що ця війна ніколи не почалася, якби він був президентом у той момент. Трамп знову заявив, що вибори у 2020 році "були сфальсифікованими".

Американський лідер також прокоментував останню телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Пряма мова Трапа: "Думаю, це була гарна розмова. Він зазнав дуже жорсткого удару".

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Деталі: Він також у цьому зв’язку повторив, що був дуже розчарований розмовою з російським правителем Володимиром Путіним.

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