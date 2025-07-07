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Ізраїль атакував низку об’єктів єменських хуситів – ЦАХАЛ

Ольга Глущенко Понеділок, 7 липня 2025, 04:50
Ізраїль атакував низку об’єктів єменських хуситів – ЦАХАЛ
єменські хусити, ілюстративне фото: getty images

ЦАХАЛ заявив, що ізраїльські винищувачі завдали ударів по інфраструктурі хуситів, зокрема серед цілей були порти Ходейда, Ас-Саліф і Рас-Іса, електростанція Рас-Катіб і захоплене судно Galaxy Leader.

Джерело: ЦАХАЛ у соцмережах

Деталі: Ці удари стали першими по цілях хуситів в Ємені після укладеного перемир'я між Ізраїлем та Іраном.

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Дослівно ЦАХАЛ: "Винищувачі ВПС Ізраїлю, керуючись розвідданими Управління розвідки ЦАХАЛ та ВМС Ізраїлю, завдали удару і знищили терористичну інфраструктуру, що належить терористичному режиму хуситів".

Деталі: Серед цілей були порти Ходейда, Ас-Саліф і Рас-Іса.

Як зазначають ізраїльські військові, ці порти використовуються терористичним режимом хуситів для транспортування зброї від іранського режиму, яка застосовується для здійснення терористичних операцій проти Ізраїлю та його союзників.

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Дослівно ЦАХАЛ: "Удар був завданий у відповідь на неодноразові атаки терористичного режиму хуситів проти Держави Ізраїль, її цивільного населення та цивільної інфраструктури, включаючи запуск безпілотних літальних апаратів та ракет "земля-земля" у бік ізраїльської території.

Терористичний режим хуситів використовує морський простір для проєктування сили та здійснення терористичної діяльності проти пропливаючих суден та світової морської торгівлі. Удари по цілях демонструють систематичне використання режимом цивільної інфраструктури в терористичних цілях".

Деталі: Армія оборони Ізраїлю заявила, що серед цілей, по яких було завдано удару в порту Рас-Іса, був корабель Galaxy Leader, комерційне судно, захоплене хуситами в листопаді 2023 року.

Крім того, ЦАХАЛ атакував електростанцію Рас-Канатіб, яка слугувала важливим об'єктом електропостачання для військових операцій хуситів.

Дослівно ЦАХАЛ: "Терористичний режим хуситів є головним посередником іранського режиму і отримує фінансування та озброєння для своїх операцій. Він є партнером Ірану в глобальній терористичній діяльності".

Передісторія:

  • З осені 2023 року хусити атакують комерційні та військові судна в Червоному морі. Хусити заявляють, що їхніми цілями є судна, пов’язані з Ізраїлем або іншими країнами, які підтримують Ізраїль.
  • У відповідь на ці атаки США та їхні союзники створили міжнародну коаліцію для захисту судноплавства в регіоні. До неї увійшли Велика Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські Острови та Іспанія.
  • У січні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ для запуску процесу визнання єменського руху "Ансар Аллах" (хуситів) іноземною терористичною організацією.

ІзраїльтероризмЄмен
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