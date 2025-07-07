Ізраїль атакував низку об’єктів єменських хуситів – ЦАХАЛ

ЦАХАЛ заявив, що ізраїльські винищувачі завдали ударів по інфраструктурі хуситів, зокрема серед цілей були порти Ходейда, Ас-Саліф і Рас-Іса, електростанція Рас-Катіб і захоплене судно Galaxy Leader.

Джерело: ЦАХАЛ у соцмережах

Деталі: Ці удари стали першими по цілях хуситів в Ємені після укладеного перемир'я між Ізраїлем та Іраном.

Реклама:

Дослівно ЦАХАЛ: "Винищувачі ВПС Ізраїлю, керуючись розвідданими Управління розвідки ЦАХАЛ та ВМС Ізраїлю, завдали удару і знищили терористичну інфраструктуру, що належить терористичному режиму хуситів".

Деталі: Серед цілей були порти Ходейда, Ас-Саліф і Рас-Іса.

Як зазначають ізраїльські військові, ці порти використовуються терористичним режимом хуситів для транспортування зброї від іранського режиму, яка застосовується для здійснення терористичних операцій проти Ізраїлю та його союзників.

РЕКЛАМА:

Дослівно ЦАХАЛ: "Удар був завданий у відповідь на неодноразові атаки терористичного режиму хуситів проти Держави Ізраїль, її цивільного населення та цивільної інфраструктури, включаючи запуск безпілотних літальних апаратів та ракет "земля-земля" у бік ізраїльської території.

Терористичний режим хуситів використовує морський простір для проєктування сили та здійснення терористичної діяльності проти пропливаючих суден та світової морської торгівлі. Удари по цілях демонструють систематичне використання режимом цивільної інфраструктури в терористичних цілях".

Деталі: Армія оборони Ізраїлю заявила, що серед цілей, по яких було завдано удару в порту Рас-Іса, був корабель Galaxy Leader, комерційне судно, захоплене хуситами в листопаді 2023 року.

Крім того, ЦАХАЛ атакував електростанцію Рас-Канатіб, яка слугувала важливим об'єктом електропостачання для військових операцій хуситів.

Дослівно ЦАХАЛ: "Терористичний режим хуситів є головним посередником іранського режиму і отримує фінансування та озброєння для своїх операцій. Він є партнером Ірану в глобальній терористичній діяльності".

Передісторія: