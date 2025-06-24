Ізраїль підтвердив, що погодився на перемир’я з Іраном
Ізраїль підтвердив, що погодився на пропозицію США про двостороннє припинення вогню з Іраном, але при цьому попередив, що буде "жорстко реагувати" на будь-які порушення перемир'я.
Джерело: The Times of Israel з посиланням на заяву Офісу прем'єр-міністра Біньямін Нетаньягу
Деталі: У заяві йдеться, що прем'єр зустрівся з Кабінетом міністрів, міністром оборони, начальником штабу ЦАХАЛу і главою Моссаду, щоб повідомити, що "Ізраїль досяг всіх цілей операції "Висхідний лев", і навіть більше".
Дослівно з повідомлення: "Ізраїль усунув подвійну безпосередню загрозу своєму існуванню – як в ядерній сфері, так і в сфері балістичних ракет… ЦАХАЛ досяг повного повітряного контролю над небом Тегерана, завдав серйозної шкоди військовому керівництву і знищив десятки цілей".
У заяві також вперше повідомляється про загибель ще одного високопоставленого іранського вченого-ядерника.
Також у повідомленні зазначається, що Ізраїль дякує президенту Трампу і Сполученим Штатам за їхню підтримку в обороні і "участь в усуненні іранської ядерної загрози".
"У світлі досягнення цілей операції і в повній координації з президентом Трампом Ізраїль погодився на пропозицію президента про двостороннє припинення вогню", – йдеться в повідомленні Офісу Нетаньягу.
Разом з тим там наголошують, що Ізраїль "буде жорстко реагувати на будь-яке порушення режиму припинення вогню".
Передісторія:
- Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран домовилися про повне і загальне припинення вогню. ЗМІ повідомляли, що укласти перемир'я допоміг Катар.
- Після цього ізраїльські військові заявили, що Іран випустив ракети по Ізраїлю, і що внаслідок цієї атаки загинули троє людей і є поранені.
- Після цього Трамп заявив, що перемир'я між Ізраїлем та Іраном почало діяти.