Ізраїль підтвердив, що погодився на перемир’я з Іраном

Ізраїль підтвердив, що погодився на пропозицію США про двостороннє припинення вогню з Іраном, але при цьому попередив, що буде "жорстко реагувати" на будь-які порушення перемир'я.

Джерело: The Times of Israel з посиланням на заяву Офісу прем'єр-міністра Біньямін Нетаньягу

Деталі: У заяві йдеться, що прем'єр зустрівся з Кабінетом міністрів, міністром оборони, начальником штабу ЦАХАЛу і главою Моссаду, щоб повідомити, що "Ізраїль досяг всіх цілей операції "Висхідний лев", і навіть більше".

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Дослівно з повідомлення: "Ізраїль усунув подвійну безпосередню загрозу своєму існуванню – як в ядерній сфері, так і в сфері балістичних ракет… ЦАХАЛ досяг повного повітряного контролю над небом Тегерана, завдав серйозної шкоди військовому керівництву і знищив десятки цілей".

У заяві також вперше повідомляється про загибель ще одного високопоставленого іранського вченого-ядерника.

Також у повідомленні зазначається, що Ізраїль дякує президенту Трампу і Сполученим Штатам за їхню підтримку в обороні і "участь в усуненні іранської ядерної загрози".

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"У світлі досягнення цілей операції і в повній координації з президентом Трампом Ізраїль погодився на пропозицію президента про двостороннє припинення вогню", – йдеться в повідомленні Офісу Нетаньягу.

Разом з тим там наголошують, що Ізраїль "буде жорстко реагувати на будь-яке порушення режиму припинення вогню".

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