У Вінниці ТЦК розосередився "через напружену ситуацію в країні"

Вінницький ТЦК та СП повідомив, що призупиняє свою роботу за місцем локації з метою убезпечення життя громадян та з огляду на напружену ситуацію в країні. У пресслужбі командування Сухопутних військ пояснюють, що ТЦК здійснив заходи розосередження.

Джерело: Вінницький ТЦК та СП у Facebook, пресслужба КСВ у коментарі УП

Дослівно ТЦК: "З огляду на напружену ситуацію в країні та з метою убезпечення життя і здоров’я громадян Вінницький обласний ТЦК та СП наразі призупиняє свою діяльність".

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Деталі: Згодом ТЦК видалив свій пост у соцмережі.

Як пояснили "Українській правді" у пресслужбі командування Сухопутних військ, ТЦК не припиняє роботу, а здійснив заходи розосередження і продовжить працювати у визначених локаціях. Мета - забезпечити безпеку персоналу та відвідувачів установи.

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