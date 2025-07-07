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У Вінниці ТЦК розосередився "через напружену ситуацію в країні"

Станіслав Погорілов, Валентина РоманенкоПонеділок, 7 липня 2025, 11:41
У Вінниці ТЦК розосередився через напружену ситуацію в країні
фото: Getty Images

Вінницький ТЦК та СП повідомив, що призупиняє свою роботу за місцем локації з метою убезпечення життя громадян та з огляду на напружену ситуацію в країні. У пресслужбі командування Сухопутних військ пояснюють, що ТЦК здійснив заходи розосередження.

Джерело: Вінницький ТЦК та СП у Facebook, пресслужба КСВ у коментарі УП 

Дослівно ТЦК: "З огляду на напружену ситуацію в країні та з метою убезпечення життя і здоров’я громадян Вінницький обласний ТЦК та СП наразі призупиняє свою діяльність".

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Деталі: Згодом ТЦК видалив свій пост у соцмережі.

Як пояснили "Українській правді" у пресслужбі командування Сухопутних військ, ТЦК не припиняє роботу, а здійснив заходи розосередження і продовжить працювати у визначених локаціях. Мета - забезпечити безпеку персоналу та відвідувачів установи.

Що було раніше:

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  • Перед цим речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев заявляв, що російські загарбники цілеспрямовано атакують ТЦК та СП, щоб зірвати мобілізацію, але цей процес неможливо зупинити.
  • 3 липня росіяни атакували Полтаву безпілотниками, внаслідок влучання у будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП виникла пожежа, загинули 2 людей, ще 11 - поранені.
  • 6 липня близько 9.35 ворог завдав повітряного удару БпЛА по місту Кременчук Полтавської області, влучивши у будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП.
  • 7 липня росіяни завдали повітряних ударів БпЛА по Харкову та Запоріжжю. Внаслідок атаки стались влучання в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.

ТЦКВінницька областьВінниця
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