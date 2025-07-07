У Вінниці ТЦК розосередився "через напружену ситуацію в країні"
Вінницький ТЦК та СП повідомив, що призупиняє свою роботу за місцем локації з метою убезпечення життя громадян та з огляду на напружену ситуацію в країні. У пресслужбі командування Сухопутних військ пояснюють, що ТЦК здійснив заходи розосередження.
Джерело: Вінницький ТЦК та СП у Facebook, пресслужба КСВ у коментарі УП
Дослівно ТЦК: "З огляду на напружену ситуацію в країні та з метою убезпечення життя і здоров’я громадян Вінницький обласний ТЦК та СП наразі призупиняє свою діяльність".
Деталі: Згодом ТЦК видалив свій пост у соцмережі.
Як пояснили "Українській правді" у пресслужбі командування Сухопутних військ, ТЦК не припиняє роботу, а здійснив заходи розосередження і продовжить працювати у визначених локаціях. Мета - забезпечити безпеку персоналу та відвідувачів установи.
Що було раніше:
- Перед цим речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев заявляв, що російські загарбники цілеспрямовано атакують ТЦК та СП, щоб зірвати мобілізацію, але цей процес неможливо зупинити.
- 3 липня росіяни атакували Полтаву безпілотниками, внаслідок влучання у будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП виникла пожежа, загинули 2 людей, ще 11 - поранені.
- 6 липня близько 9.35 ворог завдав повітряного удару БпЛА по місту Кременчук Полтавської області, влучивши у будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП.
- 7 липня росіяни завдали повітряних ударів БпЛА по Харкову та Запоріжжю. Внаслідок атаки стались влучання в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.