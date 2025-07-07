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Зеленський обговорював із Трампом заміну посла України в США: Bloomberg назвало кандидатів

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоПонеділок, 7 липня 2025, 12:41
Зеленський обговорював із Трампом заміну посла України в США: Bloomberg назвало кандидатів
Зеленський і Маркарова. фото 2024 року Getty Images

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 4 липня обговорив питання заміни нинішнього українського посла у Вашингтоні Оксани Маркарової.

Джерело: агентство Bloomberg з посиланням на джерело, обізнане з цим питанням, "Європейська правда"

Деталі: За словами неназваного співрозмовника агенції, до списку потенційних кандидатів на посаду посла у Вашингтоні входять прем'єр Денис Шмигаль, віцепрем'єрка Ольга Стефанишина, міністр оборони Рустем Умєров та міністр енергетики Герман Галущенко.

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Зеленський доручив МЗС обговорити з американською стороною питання про призначення нового посла України, зазначило джерело.

Передісторія:

  • Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом 4 липня.
  • У червні глава МЗС Андрій Сибіга повідомляв, що президент Зеленський вже ухвалив "певні кадрові рішення" щодо зміни керівників деяких закордонних установ – вони очікуються у липні.
  • У вересні 2024 року довкола посади посла України у США спалахнув скандал, коли президент Володимир Зеленський під час візиту до Сполучених Штатів у розпал президентської виборчої кампанії відвідав завод з виробництва снарядів у Пенсильванії. Тоді спікер Палати представників США Майк Джонсон зажадав звільнення Оксани Маркарової з посади посла, заявляючи, що саме вона організувала захід, на якому "не було жодного республіканця". Також Джонсон заявив, що республіканці втратили довіру до здатності посла Маркарової чесно і ефективно виконувати дипломатичні функції в США.
  • Володимир Зеленський у відповідь відмовився обговорювати звільнення Маркарової.
  • Маркарова перебуває на посаді посла у США з 25 лютого 2021 року – тобто понад чотири роки. Каденція українських послів за кордоном у середньому триває близько 3–5 років. 

ТрампЗеленськийМаркароваМЗС
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