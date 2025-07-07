Зеленський обговорював із Трампом заміну посла України в США: Bloomberg назвало кандидатів

Зеленський і Маркарова. фото 2024 року Getty Images

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 4 липня обговорив питання заміни нинішнього українського посла у Вашингтоні Оксани Маркарової.

Джерело: агентство Bloomberg з посиланням на джерело, обізнане з цим питанням, "Європейська правда"

Деталі: За словами неназваного співрозмовника агенції, до списку потенційних кандидатів на посаду посла у Вашингтоні входять прем'єр Денис Шмигаль, віцепрем'єрка Ольга Стефанишина, міністр оборони Рустем Умєров та міністр енергетики Герман Галущенко.

Реклама:

Зеленський доручив МЗС обговорити з американською стороною питання про призначення нового посла України, зазначило джерело.

Передісторія: