Спікер Конгресу США вимагає звільнити посла України Маркарову та каже про втручання у вибори
Спікер Палати представників США Майк Джонсон оприлюднив у середу лист на адресу президента Зеленського з ультимативними вимогами щодо звільнення Посла України в США Оксани Маркарової.
Джерело: фотокопію листа Джонсон оприлюднив на офіційному сайті спікера, а також у власному твіттері
Деталі: Документ, датований 25 вересня, написаний у категоричному ультимативному тоні, що є нетиповим для міждержавних листувань.
"Шановний президенте Зеленський, я вимагаю, щоб Ви негайно звільнили Посла України в США Оксану Маркарову", – розпочинається цей документ.
Мотивом своєї ультимативної вимоги Джонсона назвав подію під час візиту президента України до США – відвідини ним виробництва снарядів у Пенсильванії.
"Посол Маркарова організувала захід, в рамках якого ви відвідали американський виробничий об'єкт у ключовому штаті, який очолював провідний соратник Камали Гарріс. (На цьому заході) не було жодного республіканця, тому що – навмисно – туди не запросили жодного республіканця. Ця поїздка була очевидно партійним заходом, покликаним допомогти демократам, і безумовно стала втручанням (української сторони) у виборчий процес", – йдеться в листі Майка Джонсона.
Спікер наголосив, що відтепер "республіканці втратили довіру до здатності посла Маркарової чесно і ефективно виконувати дипломатичні функції в США", і повторив вимогу до Зеленського про те, що посол України "повинна бути негайно звільнена з посади".
Джонсон також зауважив, що це не єдина його претензія до України, та обурився через те, що "кандидати на чолі президентського списку Республіканської партії стають мішенню для нападок у медіа з боку посадових осіб вашого (українського) уряду". Він не уточнив, про що йдеться, але можна припустити, що цей епізод стосується однієї з численних неприйнятних заяв кандидата у віцепрезиденти США Джей Ді Венса.
На завершення листа Джонсон підкреслив, що розраховує на негайні дії президента Зеленського.
Варто зауважити, що відразу після початку візиту Володимира Зеленського до США відносини з керівництвом республіканської партії різко похолоділи. Трамп відмовився від зустрічі з Зеленським, а спікер Джонсон натякнув на можливий зрив зустрічей у Конгресі.
Передісторія:
- На початку цього тижня Зеленський відвідав військовий завод у Скрентоні, який випускає металеві корпуси гостро необхідних українській армії снарядів калібру 155 мм.
- BBC повідомляє, що Скрентон - це рідне місто президента Джо Байдена, а Пенсільванія - чи не головний зі штатів, що вирішують результат листопадових президентських виборів. У Скрентоні Зеленського зустрічали губернатор штату Джош Шапіро, сенатор від Пенсільванії Боб Кейсі та конгресмен Метт Картрайт. Усі вони демократи.
- Усе це викликало помітне невдоволення у частини республіканців, які сприйняли поїздку українського президента в ключовий штат як форму передвиборчої агітації за їхніх суперників.
- У четвер, як очікується, Зеленський відвідає Капітолій і зустрінеться із законодавцями від обох партій, але Джонсона серед них не буде.
- Джонсон зіграв важливу роль в ухваленні у квітні (після багатомісячних зволікань) законопроєкту, що виділяв 61 млрд доларів на підтримку України та суміжні цілі. Найрадикальніші противники цього серед республіканців погрожували спікеру усуненням з посади, якщо він поставить цей законопроєкт на голосування; ініціатива щодо його усунення зрештою не пройшла.