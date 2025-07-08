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США і Україна проведуть переговори про відновлення замороженої військової допомоги

Іван Д'яконовВівторок, 8 липня 2025, 03:53
США і Україна проведуть переговори про відновлення замороженої військової допомоги
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Getty Images

Призупинені поставки частини американської військової допомоги Україні можуть відновитися після зустрічей на високому рівні між представниками США та України, що відбудуться у Римі та Києві протягом наступного тижня.

Джерело: Politico з посиланням на двох співрозмовників, обізнаних з планами

Деталі: За словами джерел, посланець президента США Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог має провести дві зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим – спочатку у Римі на міжнародній конференції з питань допомоги, а згодом у Києві. Очікується, що ключовим питанням обговорення стане відновлення поставок озброєнь, призупинених цього місяця.

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За інформацією джерел, США вже повідомили Києву про намір відновити постачання інженерного обладнання та деяких видів бронетехніки. Водночас конкретні терміни поки що не названо.

Зустріч Келлога і Умєрова в Києві не мала на меті обговорювати військову допомогу США і була "запланована ще до того, як минулого тижня з’явилися новини про паузу в постачанні озброєнь", – зазначив речник Келлога Морган Мерфі.

Водночас прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у понеділок наголосила, що йдеться не про повну відмову від допомоги, а лише про "паузу, щоб перевірити, чи все, що Пентагон надає Україні, відповідає найкращим інтересам наших військових та наших чоловіків і жінок у формі".

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За даними видання, у призупиненій партії допомоги опинилися, зокрема, 8 400 артилерійських снарядів калібру 155 мм, 142 ракети Hellfire, 252 керовані ракети для систем залпового вогню з дальністю ураження до 80 км, а також 30 ракет до систем ППО Patriot.

Передісторія:

  • 1 липня в американських ЗМІ з’явились повідомлення, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну через побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.
  • У Міноборони України прокоментували, що не отримували офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги.
  • Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 4 липня, провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, намагаючись переконати американського лідера відновити постачання та продати Україні більше озброєння.
  • Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що розуміє прагнення адміністрації у США турбуватись насамперед про власні інтереси, але водночас закликає до подальшої військової підтримки України.

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