США і Україна проведуть переговори про відновлення замороженої військової допомоги
Призупинені поставки частини американської військової допомоги Україні можуть відновитися після зустрічей на високому рівні між представниками США та України, що відбудуться у Римі та Києві протягом наступного тижня.
Джерело: Politico з посиланням на двох співрозмовників, обізнаних з планами
Деталі: За словами джерел, посланець президента США Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог має провести дві зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим – спочатку у Римі на міжнародній конференції з питань допомоги, а згодом у Києві. Очікується, що ключовим питанням обговорення стане відновлення поставок озброєнь, призупинених цього місяця.
За інформацією джерел, США вже повідомили Києву про намір відновити постачання інженерного обладнання та деяких видів бронетехніки. Водночас конкретні терміни поки що не названо.
Зустріч Келлога і Умєрова в Києві не мала на меті обговорювати військову допомогу США і була "запланована ще до того, як минулого тижня з’явилися новини про паузу в постачанні озброєнь", – зазначив речник Келлога Морган Мерфі.
Водночас прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у понеділок наголосила, що йдеться не про повну відмову від допомоги, а лише про "паузу, щоб перевірити, чи все, що Пентагон надає Україні, відповідає найкращим інтересам наших військових та наших чоловіків і жінок у формі".
За даними видання, у призупиненій партії допомоги опинилися, зокрема, 8 400 артилерійських снарядів калібру 155 мм, 142 ракети Hellfire, 252 керовані ракети для систем залпового вогню з дальністю ураження до 80 км, а також 30 ракет до систем ППО Patriot.
Передісторія:
- 1 липня в американських ЗМІ з’явились повідомлення, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну через побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.
- У Міноборони України прокоментували, що не отримували офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги.
- Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 4 липня, провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, намагаючись переконати американського лідера відновити постачання та продати Україні більше озброєння.
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що розуміє прагнення адміністрації у США турбуватись насамперед про власні інтереси, але водночас закликає до подальшої військової підтримки України.