США і Україна проведуть переговори про відновлення замороженої військової допомоги

Призупинені поставки частини американської військової допомоги Україні можуть відновитися після зустрічей на високому рівні між представниками США та України, що відбудуться у Римі та Києві протягом наступного тижня.

Джерело: Politico з посиланням на двох співрозмовників, обізнаних з планами

Деталі: За словами джерел, посланець президента США Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог має провести дві зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим – спочатку у Римі на міжнародній конференції з питань допомоги, а згодом у Києві. Очікується, що ключовим питанням обговорення стане відновлення поставок озброєнь, призупинених цього місяця.

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За інформацією джерел, США вже повідомили Києву про намір відновити постачання інженерного обладнання та деяких видів бронетехніки. Водночас конкретні терміни поки що не названо.

Зустріч Келлога і Умєрова в Києві не мала на меті обговорювати військову допомогу США і була "запланована ще до того, як минулого тижня з’явилися новини про паузу в постачанні озброєнь", – зазначив речник Келлога Морган Мерфі.

Водночас прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у понеділок наголосила, що йдеться не про повну відмову від допомоги, а лише про "паузу, щоб перевірити, чи все, що Пентагон надає Україні, відповідає найкращим інтересам наших військових та наших чоловіків і жінок у формі".

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За даними видання, у призупиненій партії допомоги опинилися, зокрема, 8 400 артилерійських снарядів калібру 155 мм, 142 ракети Hellfire, 252 керовані ракети для систем залпового вогню з дальністю ураження до 80 км, а також 30 ракет до систем ППО Patriot.

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