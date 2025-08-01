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Трамп анонсував черговий візит Віткоффа до Кремля

Іван Д'яконовП'ятниця, 1 серпня 2025, 01:54
Трамп анонсував черговий візит Віткоффа до Кремля
Стів Віткофф. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф відвідає Росію.

Джерело: Трамп під час брифінгу в Білому домі 31 липня

Деталі: Під час виступу в Вашингтоні президент США підтвердив, що його спецпосланець вирушить із дипломатичною місією до Москви одразу після завершення свого візиту до Ізраїлю.

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"Так, їде до Ізраїлю. А потім він їде до Росії, вірте чи ні", – сказав Трамп.

Що передувало:

  • The New York Times з посиланням на джерела повідомило, що у четвер, 31 липня, Віткофф провів переговори з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в його офісі в Єрусалимі. Як зазначається, метою його поїздки стало обговорення гуманітарної ситуації в регіоні та участь у координації міжнародної допомоги для цивільного населення Гази.

Передісторія: 

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  • 14 липня Трамп пригрозив ввести "жорсткі мита" в розмірі "близько 100%" на російські товари, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто угоди про припинення війни в Україні.
  • 31 липня Трамп пригрозив правителю Росії Володимиру Путіну санкціями, якщо до 8 серпня не буде досягнуто домовленостей про завершення війни в Україні.
  • У відповідь на скорочення дедлайну заступник російської Ради безпеки Дмитро Медведєв пригрозив США війною.
  • У відповідь на це американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем порадив Росії зв'язатися з країнами, які купують російські нафту і газ, підтримуючи військову машину РФ, щоб з'ясувати, чи поділяють вони зверхню позицію Кремля щодо санкцій.

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