Трамп анонсував черговий візит Віткоффа до Кремля

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф відвідає Росію.

Джерело: Трамп під час брифінгу в Білому домі 31 липня

Деталі: Під час виступу в Вашингтоні президент США підтвердив, що його спецпосланець вирушить із дипломатичною місією до Москви одразу після завершення свого візиту до Ізраїлю.

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"Так, їде до Ізраїлю. А потім він їде до Росії, вірте чи ні", – сказав Трамп.

Що передувало:

The New York Times з посиланням на джерела повідомило, що у четвер, 31 липня, Віткофф провів переговори з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в його офісі в Єрусалимі. Як зазначається, метою його поїздки стало обговорення гуманітарної ситуації в регіоні та участь у координації міжнародної допомоги для цивільного населення Гази.

Передісторія:

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