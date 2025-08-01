Зеленський про ракетну атаку по Києву: Це був один із найжорстокіших ударів по столиці

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю відвідав місце ракетного удару РФ, що стався в ніч на 31 липня.

Джерело: повідомлення Зеленського в соцмережах

Пряма мова: "Неможливо виправдати те, що робить Росія. Ми ніколи не пробачимо вбивства наших людей, ці жорстокі удари. Вчорашнім ударом по Києву Росія забрала життя 31 людини. 179 отримали поранення. Мої щирі співчуття родинам, близьким та всім, хто втратив найдорожче. Це був один із найжорстокіших ударів по столиці".

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Деталі: Зеленський також поспілкувався на місці зруйнованої секції дев'ятиповерхового житлового будинку поспілкувався з людьми й пообіцяв, що держава підтримає всіх постраждалих.

Фото із соцмереж ЗЕленського

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