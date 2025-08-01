Зеленський про ракетну атаку по Києву: Це був один із найжорстокіших ударів по столиці
П'ятниця, 1 серпня 2025, 22:41
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю відвідав місце ракетного удару РФ, що стався в ніч на 31 липня.
Джерело: повідомлення Зеленського в соцмережах
Пряма мова: "Неможливо виправдати те, що робить Росія. Ми ніколи не пробачимо вбивства наших людей, ці жорстокі удари. Вчорашнім ударом по Києву Росія забрала життя 31 людини. 179 отримали поранення. Мої щирі співчуття родинам, близьким та всім, хто втратив найдорожче. Це був один із найжорстокіших ударів по столиці".
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Деталі: Зеленський також поспілкувався на місці зруйнованої секції дев'ятиповерхового житлового будинку поспілкувався з людьми й пообіцяв, що держава підтримає всіх постраждалих.
Передісторія:
- Уночі 31 липня російські окупанти атакували Київ безпілотниками і ракетами.
- Наслідки російської ракетно-дронової атаки зафіксували у 27 локаціях у 4 районах Києва.
- Унаслідок атаки загинув шестирічний Матвій Марченко. Він був вихованцем столичного клубу карате. Також відомо, що серед жертв російського ракетного удару у Святошинському районі Києва є патрульна поліцейська Лілія Степанчук.
- Крім того, через удар безпілотниками по Святошинському району Києва зазнали поранень журналістка hromadske Наталія Мазіна та її чоловік Дмитро Мазін. Їхня квартира пошкоджена.
- Кількість загиблих внаслідок атаки на Київ в ніч на 31 липня зросла до 31, з них 5 дітей. Ще 159 людей отримали поранення, 16 з них – діти.