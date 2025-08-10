В Росії безпілотники атакували Саратовський НПЗ: вирує масштабна пожежа
В ніч на 10 серпня у російському місті Саратов безпілотники атакували нафтопереробний завод, після чого на об’єкті спалахнула масштабна пожежа. Також повідомляється про роботу систем ППО та вибухи в низці інших регіонів РФ.
Джерело: російські Telegram-канали
Деталі: За повідомленнями місцевих жителів, Саратов масовано атакували безпілотники. На опублікованих у соцмережах фото та відео чути звуки, схожі на роботу дронів, а також видно роботу систем протиповітряної оборони.
Місцеві жителі повідомили про потужний вибух, після якого на території нафтопереробного заводу виникла масштабна пожежа.
В Росії безпілотники атакували Саратовський НПЗ: вирує масштабна пожежаhttps://t.co/qpJ0QHUBwm— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 10, 2025
Відео: Telegram/Exilenova+ pic.twitter.com/JMRtMSSrwj
Крім того, про роботу ППО та вибухи повідомляють у Липецьку та Воронежі.