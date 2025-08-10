В Росії безпілотники атакували Саратовський НПЗ: вирує масштабна пожежа

В ніч на 10 серпня у російському місті Саратов безпілотники атакували нафтопереробний завод, після чого на об’єкті спалахнула масштабна пожежа. Також повідомляється про роботу систем ППО та вибухи в низці інших регіонів РФ.

Джерело: російські Telegram-канали

Деталі: За повідомленнями місцевих жителів, Саратов масовано атакували безпілотники. На опублікованих у соцмережах фото та відео чути звуки, схожі на роботу дронів, а також видно роботу систем протиповітряної оборони.

Місцеві жителі повідомили про потужний вибух, після якого на території нафтопереробного заводу виникла масштабна пожежа.

Крім того, про роботу ППО та вибухи повідомляють у Липецьку та Воронежі.