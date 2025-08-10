Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Росії безпілотники атакували Саратовський НПЗ: вирує масштабна пожежа

Іван Д'яконовНеділя, 10 серпня 2025, 03:43

В ніч на 10 серпня у російському місті Саратов безпілотники атакували нафтопереробний завод, після чого на об’єкті спалахнула масштабна пожежа. Також повідомляється про роботу систем ППО та вибухи в низці інших регіонів РФ.

Джерело: російські Telegram-канали

Деталі: За повідомленнями місцевих жителів, Саратов масовано атакували безпілотники. На опублікованих у соцмережах фото та відео чути звуки, схожі на роботу дронів, а також видно роботу систем протиповітряної оборони.

Реклама:

Місцеві жителі повідомили про потужний вибух, після якого на території нафтопереробного заводу виникла масштабна пожежа.

РЕКЛАМА:

Крім того, про роботу ППО та вибухи повідомляють у Липецьку та Воронежі. 

Росіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: Ми не дамо Росії другу спробу поділу України, бо де друга, там і третя
Макрон наголосив на необхідності участі України та Європи у мирних переговорах
Зеленський – прем'єру Іспанії: Головне, щоб РФ знову не нав'язала нереалістичних умов
Bild: спецпосланець Трампа міг неправильно зрозуміти вимоги Путіна щодо перемир’я
Міноборони представило нового речника з фронтовим досвідом
ВідеоСБУ вдарила дронами по складу "Шахедів" у Татарстані: БПЛА пролетіли 1300 км
Усі новини...
Росія
Україна і європейці представили США свій план для переговорів із Путіним – WSJ
У РФ спробували применшити роль США в дипломатичному прориві між Єреваном та Баку
Британська розвідка: у липні Росія, ймовірно, захопила до 550 кв. км української території
Останні новини
03:43
видеоВ Росії безпілотники атакували Саратовський НПЗ: вирує масштабна пожежа
01:57
Лідери Європи закликали Трампа вести переговори з Путіним лише за умови припинення вогню
00:59
Білий дім розглядає можливість запросити Зеленського на переговори до Аляски – ЗМІ
23:33
оновленоЗеленський і Єрмак розповіли про зустріч радників у Британії: Аргументи чують, небезпеки враховують
22:58
Росіяни найбільше атакують на Покровському й Новопавлівському напрямках – Генштаб
22:03
Зеленський: Ми не дамо Росії другу спробу поділу України, бо де друга, там і третя
21:18
ISW: Виведення українських військ із Донеччини дозволить РФ наступати на Харківщину й Дніпропетровщину
21:02
В уряді Румунії обурені повільним розслідуванням вибуху на збройовому заводі
20:29
Голову керівної партії Литви визнали винним у привласненні державних коштів
19:51
"Кладовище найманців Трампа": Іран погрожує США через домовленість Єревана й Баку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: