В России беспилотники атаковали Саратовский НПЗ: бушует масштабный пожар

В ночь на 10 августа в российском городе Саратов беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод, после чего на объекте вспыхнул масштабный пожар. Также сообщается о работе систем ПВО и взрывах в ряде других регионов РФ.

Источник: российские Telegram-каналы

Детали: По сообщениям местных жителей, Саратов массированно атаковали беспилотники. На опубликованных в соцсетях фото и видео слышны звуки, похожие на работу дронов, а также видна работа систем противовоздушной обороны.

Местные жители сообщили о мощном взрыве, после которого на территории нефтеперерабатывающего завода возник масштабный пожар.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил о "повреждении на одном из промышленных предприятий".

В Росії безпілотники атакували Саратовський НПЗ: вирує масштабна пожежаhttps://t.co/qpJ0QHUBwm

Відео: Telegram/Exilenova+ pic.twitter.com/JMRtMSSrwj August 10, 2025

Кроме того, о работе ПВО и взрывах сообщают в Липецке и Воронеже.