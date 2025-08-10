Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России беспилотники атаковали Саратовский НПЗ: бушует масштабный пожар

Иван ДьяконовВоскресенье, 10 августа 2025, 03:43
В России беспилотники атаковали Саратовский НПЗ: бушует масштабный пожар
Фото из соцсетей

В ночь на 10 августа в российском городе Саратов беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод, после чего на объекте вспыхнул масштабный пожар. Также сообщается о работе систем ПВО и взрывах в ряде других регионов РФ.

Источник: российские Telegram-каналы

Детали: По сообщениям местных жителей, Саратов массированно атаковали беспилотники. На опубликованных в соцсетях фото и видео слышны звуки, похожие на работу дронов, а также видна работа систем противовоздушной обороны.

Реклама:

Местные жители сообщили о мощном взрыве, после которого на территории нефтеперерабатывающего завода возник масштабный пожар.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил о "повреждении на одном из промышленных предприятий".

Кроме того, о работе ПВО и взрывах сообщают в Липецке и Воронеже.

Росcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: Мы не дадим России второй попытки раздела Украины, потому что где вторая, там и третья
Макрон подчеркнул необходимость участия Украины и Европы в мирных переговорах
Зеленский – премьеру Испании: Главное, чтобы РФ снова не навязала нереалистичных условий
Bild: спецпосланник Трампа мог неправильно понять требования Путина по перемирию
Минобороны представило нового спикера с фронтовым опытом
ВидеоСБУ ударила дронами по складу "Шахедов" в Татарстане, БПЛА пролетели 1300 км
Все новости...
Росcия
Украина и европейцы представили США свой план для переговоров с Путиным – WSJ
В РФ попытались приуменьшить роль США в дипломатическом прорыве между Ереваном и Баку
Британская разведка: в июле Россия, вероятно, захватила до 550 кв. км украинской территории
Последние новости
05:07
Рубио: Признание Францией Палестинского государства сорвало переговоры о перемирии в Газе
04:43
Axios: Виткофф провел переговоры с премьером Катара о прекращении войны в Газе
03:43
видеоВ России беспилотники атаковали Саратовский НПЗ: бушует масштабный пожар
01:57
Лидеры Европы призвали Трампа вести переговоры с Путиным только при условии прекращения огня
00:59
Белый дом рассматривает возможность пригласить Зеленского на переговоры на Аляску – СМИ
23:33
обновленоЗеленский и Ермак рассказали о встрече советников в Великобритании: Аргументы слышат, опасности учитывают
22:58
Россияне больше всего атакуют на Покровском и Новопавловском направлениях – Генштаб
22:03
Зеленский: Мы не дадим России второй попытки раздела Украины, потому что где вторая, там и третья
21:18
ISW: Вывод украинских войск из Донецкой области позволит РФ наступать на Харьковщину и Днепропетровщину
21:02
Власти Румынии возмущены медленным расследованием взрыва на оружейном заводе
Все новости...
Реклама:
Реклама: