Росія втратила ще 950 військових у війні проти України – Генштаб
Неділя, 10 серпня 2025, 07:17
За минулу добу Сили оборони України вбили та поранили 950 російських окупантів, загальні втрати ворога у війні склали 1 063 240 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 10.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 063 240 (+950) осіб,
- танків – 11 089 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23 107 (+4) од;
- артилерійських систем – 31 343 (+70) од;
- РСЗВ – 1 460 (+4) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50 455 (+140) од;
- крилатих ракет – 3 556 (+1) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 57 982 (+126) од.
Дані уточнюються.