Росія втратила ще 950 військових у війні проти України – Генштаб

Іван Д'яконовНеділя, 10 серпня 2025, 07:17
Росія втратила ще 950 військових у війні проти України – Генштаб
Фото: Getty Images

За минулу добу Сили оборони України вбили та поранили 950 російських окупантів, загальні втрати ворога у війні склали 1 063 240 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 10.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 063 240 (+950) осіб,
  • танків – 11 089 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 23 107 (+4) од;
  • артилерійських систем – 31 343 (+70) од;
  • РСЗВ – 1 460 (+4) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50 455 (+140) од;
  • крилатих ракет – 3 556 (+1) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 57 982 (+126) од.

Дані уточнюються.

