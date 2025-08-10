Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия потеряла еще 950 военных в войне против Украины – Генштаб

Иван ДьяконовВоскресенье, 10 августа 2025, 07:17
Россия потеряла еще 950 военных в войне против Украины – Генштаб
Фото: Getty Images

За прошедшие сутки Силы обороны Украины убили и ранили 950 российских оккупантов, общие потери врага в войне составили 1 063 240 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 10.08.25 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 1 063 240 (+950) человек,
  • танков – 11 089 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин – 23 107 (+4) ед;
  • артиллерийских систем – 31 343 (+70) ед;
  • РСЗО – 1 460 (+4) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 50 455 (+140) ед;
  • крылатых ракет – 3 556 (+1) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 57 982 (+126) ед.

Данные уточняются.

потери в войнеГенштаброссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоВ России беспилотники атаковали Саратовский НПЗ: бушует масштабный пожар
Лидеры Европы призвали Трампа во время переговоров с Путиным защищать интересы Украины
Зеленский: Мы не дадим России второй попытки раздела Украины, потому что где вторая, там и третья
Макрон подчеркнул необходимость участия Украины и Европы в мирных переговорах
Зеленский – премьеру Испании: Главное, чтобы РФ снова не навязала нереалистичных условий
Bild: спецпосланник Трампа мог неправильно понять требования Путина по перемирию
Все новости...
потери в войне
Силы обороны Украины отминусовали еще 940 российских оккупантов – Генштаб
Погибла боевая медикиня и главная хранительница фондов Черниговского художественного музея
ВСУ обезвредили еще более тысячи оккупантов
Последние новости
08:58
В Санкт-Петербурге затонул российский буксир "Капитан Ушаков"
08:12
Ночью ПВО уничтожила 70 российских дронов из 100
07:50
СМИ: В Израиле готовятся объявить мобилизацию десятков тысяч резервистов для полной оккупации Газы
07:17
Россия потеряла еще 950 военных в войне против Украины – Генштаб
06:50
Стармер и Макрон договорились тесно сотрудничать с Трампом перед его встречей с Путиным
06:08
Тысячи людей протестовали в Тель-Авиве против плана правительства Нетаньяху оккупировать Газу
05:07
Рубио: Признание Францией Палестинского государства сорвало переговоры о перемирии в Газе
04:43
Axios: Виткофф провел переговоры с премьером Катара о прекращении войны в Газе
03:43
видеоВ России беспилотники атаковали Саратовский НПЗ: бушует масштабный пожар
01:57
Лидеры Европы призвали Трампа во время переговоров с Путиным защищать интересы Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: