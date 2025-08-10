Россия потеряла еще 950 военных в войне против Украины – Генштаб
Воскресенье, 10 августа 2025, 07:17
За прошедшие сутки Силы обороны Украины убили и ранили 950 российских оккупантов, общие потери врага в войне составили 1 063 240 человек.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 10.08.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 063 240 (+950) человек,
- танков – 11 089 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 23 107 (+4) ед;
- артиллерийских систем – 31 343 (+70) ед;
- РСЗО – 1 460 (+4) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 50 455 (+140) ед;
- крылатых ракет – 3 556 (+1) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 57 982 (+126) ед.
Данные уточняются.