Під час нічної атаки ППО знищила 70 російських дронів зі 100

У ніч на 10 серпня Росія атакувала Україну 100 дронами, з яких ППО знищила 70.

Джерело: Повітряні Сили ЗСУ

Деталі: За інформацією, у ніч на неділю російські війська здійснили масштабну атаку по Україні, випустивши 100 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників-імітаторів різних типів. Запуски здійснювалися з території РФ (Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ) та з тимчасово окупованого Криму (Гвардійське).

За даними Повітряних Сил ЗСУ, до відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем Сил оборони.

Станом на 08:00 підтверджено знищення або подавлення 70 російських дронів на півночі та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 30 БпЛА у 12 населених пунктах прифронтових районів Дніпропетровської, Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Уламки збитих безпілотників впали ще у трьох локаціях.