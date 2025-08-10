Все разделы
Ночью ПВО уничтожила 70 российских дронов из 100

Ольга КацимонВоскресенье, 10 августа 2025, 08:12
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

В ночь на 10 августа Россия атаковала Украину 100 дронами, из которых ПВО уничтожила 70.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: По информации, в ночь на воскресенье российские войска осуществили масштабную атаку по Украине, выпустив 100 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов. Запуски производились с территории РФ (Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск) и с временно оккупированного Крыма (Гвардейское).

По данным Воздушных сил ВСУ, к отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и подразделения беспилотных систем Сил обороны.

По состоянию на 08:00 подтверждено уничтожение или подавление 70 российских дронов на севере и востоке страны.

В то же время зафиксированы попадания 30 БПЛА в 12 населённых пунктах прифронтовых районов Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Обломки сбитых беспилотников упали ещё в трёх локациях.

Воздушные силы ВСУбеспилотникироссийско-украинская война
