Росіяни обстріляли залізничну станцію у Дніпропетровській області, скасовано низку поїздів
У ніч на 10 серпня російські обстріляли атакували залізничну станцію у Синельниковому Дніпропетровської області.
Джерело: голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський
Деталі: За словами Перцовського, усіх чергових працівників заздалегідь відвели в безпечне місце, жертв немає.
Внаслідок пошкоджень скасовано низку поїздів. Зранку розпочалися відновлювальні роботи на об’єктах інфраструктури.
Дослівно: "Мирний процес у виконанні варварів-сусідів наразі виглядає так. Чергова ніч і черговий масований наліт на залізничний вузол, в тому числі вокзал. Дніпропетровська область".
Росіяни обстріляли залізничний вузол та вокзал у Дніпропетровській області pic.twitter.com/BodvtOCx5e— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 10, 2025РЕКЛАМА:
Деталі: В Укрзалізниці раніше повідомила про скасування низки потягів через бойові дії. Йдеться про зміну маршрутів курсування через станцію Синельникове-1. Зокрема скасовуються поїзди:
- 6107 Синельникове-1 - Дніпро-Головний
- 6272 Синельникове-1 - Самійлівка
- 6277 Самійлівка - Дніпро-Головний
- 6583 Синельникове-1 - Запоріжжя-2
- 6185 Синельникове-1 - Дніпро-Головний
- 6104 Синельникове-1 - Чаплине
- 6148 Чаплине -Демурине
- 6143 Демурине - Чаплине
- 6141 Чаплине - Дніпро-Головний
- 7201 Синельникове-1 - Дніпро-Головний
- 6533/6534 Запоріжжя-2 - Синельникове-1
- 6548/6547 Синельникове-1 - Запоріжжя-2
- 6109 Демируне - Дніпро-Головний
- 6110 Дніпро-Головний – Чаплине
- 7401 Синельникове-1 - Дніпро-Головний
Потяг №7202 Камʼянське-Пасажирське - Дніпро-Головний курсує за зміненим маршрутом (замість Камʼянське-Пасажирське - Синельникове-1).
Що цьому передувало:
- У Києві ворожа атака 31 липня пошкодила залізничну інфраструктуру.