Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни обстріляли залізничну станцію у Дніпропетровській області, скасовано низку поїздів

Ольга КацімонНеділя, 10 серпня 2025, 10:44
Росіяни обстріляли залізничну станцію у Дніпропетровській області, скасовано низку поїздів
Скриншот

У ніч на 10 серпня російські обстріляли атакували залізничну станцію у Синельниковому Дніпропетровської області.

Джерело: голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський

Деталі: За словами Перцовського, усіх чергових працівників заздалегідь відвели в безпечне місце, жертв немає.

Реклама:

Внаслідок пошкоджень скасовано низку поїздів. Зранку розпочалися відновлювальні роботи на об’єктах інфраструктури.

Дослівно: "Мирний процес у виконанні варварів-сусідів наразі виглядає так. Чергова ніч і черговий масований наліт на залізничний вузол, в тому числі вокзал. Дніпропетровська область".

Деталі: В Укрзалізниці раніше повідомила про скасування низки потягів через бойові дії. Йдеться про зміну маршрутів курсування через станцію Синельникове-1. Зокрема скасовуються поїзди:

  • 6107 Синельникове-1 - Дніпро-Головний
  • 6272 Синельникове-1 - Самійлівка
  • 6277 Самійлівка - Дніпро-Головний
  • 6583 Синельникове-1 - Запоріжжя-2
  • 6185 Синельникове-1 - Дніпро-Головний
  • 6104 Синельникове-1 - Чаплине
  • 6148 Чаплине -Демурине
  • 6143 Демурине - Чаплине
  • 6141 Чаплине - Дніпро-Головний
  • 7201 Синельникове-1 - Дніпро-Головний
  • 6533/6534 Запоріжжя-2 - Синельникове-1
  • 6548/6547 Синельникове-1 - Запоріжжя-2
  • 6109 Демируне - Дніпро-Головний
  • 6110 Дніпро-Головний – Чаплине
  • 7401 Синельникове-1 - Дніпро-Головний

Потяг №7202 Камʼянське-Пасажирське - Дніпро-Головний курсує за зміненим маршрутом (замість Камʼянське-Пасажирське - Синельникове-1).

Що цьому передувало:

  • У Києві ворожа атака 31 липня пошкодила залізничну інфраструктуру.

Дніпропетровська областьзалізницяросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: Закінчення війни має бути чесним
відеоВ Росії безпілотники атакували Саратовський НПЗ: вирує масштабна пожежа
Лідери Європи закликали Трампа під час переговорів з Путіним захищати інтереси України
Зеленський: Ми не дамо Росії другу спробу поділу України, бо де друга, там і третя
Макрон наголосив на необхідності участі України та Європи у мирних переговорах
Зеленський – прем'єру Іспанії: Головне, щоб РФ знову не нав'язала нереалістичних умов
Усі новини...
Дніпропетровська область
На Дніпропетровщині росіяни поранили двох людей
Одна жінка загинула через атаки РФ на Дніпропетровщині, ще 5 постраждалих
На Дніпропетровщині внаслідок атаки вирували пожежі, постраждали 4 людей
Останні новини
10:44
ВідеоРосіяни обстріляли залізничну станцію у Дніпропетровській області, скасовано низку поїздів
10:24
Чому німіють руки й ноги та коли це небезпечно? Пояснює лікар
10:19
У Сумах російський дрон вдарив по будівлі обласної адміністрації
10:10
Греція отримала від Південної Кореї велику оборонну пропозицію
09:50
Зеленський: Закінчення війни має бути чесним
09:35
WSJ: У Китаї затримали високопоставленого дипломата, який сприяв відносинам із США
09:24
2 золота, срібло та бронза: українські веслувальники на човнах "Дракон" завоювали медалі Всесвітніх ігор
09:10
На акції підтримки пропалестинської групи у Лондоні затримали майже пів тисячі людей
08:58
У Санкт-Петербурзі затонув російський буксир "Капітан Ушаков"
08:12
Під час нічної атаки ППО знищила 70 російських дронів зі 100
Усі новини...
Реклама:
Реклама: