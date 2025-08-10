Росіяни обстріляли залізничну станцію у Дніпропетровській області, скасовано низку поїздів

У ніч на 10 серпня російські обстріляли атакували залізничну станцію у Синельниковому Дніпропетровської області.

Джерело: голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський

Деталі: За словами Перцовського, усіх чергових працівників заздалегідь відвели в безпечне місце, жертв немає.

Реклама:

Внаслідок пошкоджень скасовано низку поїздів. Зранку розпочалися відновлювальні роботи на об’єктах інфраструктури.

Дослівно: "Мирний процес у виконанні варварів-сусідів наразі виглядає так. Чергова ніч і черговий масований наліт на залізничний вузол, в тому числі вокзал. Дніпропетровська область".

Росіяни обстріляли залізничний вузол та вокзал у Дніпропетровській області pic.twitter.com/BodvtOCx5e РЕКЛАМА: August 10, 2025

Деталі: В Укрзалізниці раніше повідомила про скасування низки потягів через бойові дії. Йдеться про зміну маршрутів курсування через станцію Синельникове-1. Зокрема скасовуються поїзди:

6107 Синельникове-1 - Дніпро-Головний

6272 Синельникове-1 - Самійлівка

6277 Самійлівка - Дніпро-Головний

6583 Синельникове-1 - Запоріжжя-2

6185 Синельникове-1 - Дніпро-Головний

6104 Синельникове-1 - Чаплине

6148 Чаплине -Демурине

6143 Демурине - Чаплине

6141 Чаплине - Дніпро-Головний

7201 Синельникове-1 - Дніпро-Головний

6533/6534 Запоріжжя-2 - Синельникове-1

6548/6547 Синельникове-1 - Запоріжжя-2

6109 Демируне - Дніпро-Головний

6110 Дніпро-Головний – Чаплине

7401 Синельникове-1 - Дніпро-Головний

Потяг №7202 Камʼянське-Пасажирське - Дніпро-Головний курсує за зміненим маршрутом (замість Камʼянське-Пасажирське - Синельникове-1).

Що цьому передувало: