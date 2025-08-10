Все разделы
Россияне обстреляли железнодорожную станцию в Днепропетровской области, отменён ряд поездов

Ольга КацимонВоскресенье, 10 августа 2025, 10:44
Россияне обстреляли железнодорожную станцию в Днепропетровской области, отменён ряд поездов
В ночь на 10 августа российские войска атаковали железнодорожную станцию в Синельниково Днепропетровской области.

Источник: председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский

Детали: По словам Перцовского, всех дежурных работников заблаговременно отвели в безопасное место, жертв нет.

В результате повреждений отменён ряд поездов. С утра начались восстановительные работы на объектах инфраструктуры.

Дословно: "Мирный процесс в исполнении варваров-соседей сейчас выглядит так. Очередная ночь и очередной массированный налёт на железнодорожный узел, в том числе вокзал. Днепропетровская область".

Детали: В "Укрзализныце" ранее сообщили об отмене ряда поездов из-за боевых действий. Речь идёт об изменении маршрутов движения через станцию Синельниково-1. В частности, отменяются поезда:

  • 6107 Синельниково-1 — Днепр-Главный
  • 6272 Синельниково-1 — Самеевка
  • 6277 Самеевка — Днепр-Главный
  • 6583 Синельниково-1 — Запорожье-2
  • 6185 Синельниково-1 — Днепр-Главный
  • 6104 Синельниково-1 — Чаплино
  • 6148 Чаплино — Демурино
  • 6143 Демурино — Чаплино
  • 6141 Чаплино — Днепр-Главный
  • 7201 Синельниково-1 — Днепр-Главный
  • 6533/6534 Запорожье-2 — Синельниково-1
  • 6548/6547 Синельниково-1 — Запорожье-2
  • 6109 Демурино — Днепр-Главный
  • 6110 Днепр-Главный — Чаплино
  • 7401 Синельниково-1 — Днепр-Главный

Поезд № 7202 Каменское-Пассажирское — Днепр-Главный следует по изменённому маршруту (вместо Каменское-Пассажирское — Синельниково-1).

Что этому предшествовало:

