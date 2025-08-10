Россияне обстреляли железнодорожную станцию в Днепропетровской области, отменён ряд поездов

В ночь на 10 августа российские войска атаковали железнодорожную станцию в Синельниково Днепропетровской области.

Источник: председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский

Детали: По словам Перцовского, всех дежурных работников заблаговременно отвели в безопасное место, жертв нет.

В результате повреждений отменён ряд поездов. С утра начались восстановительные работы на объектах инфраструктуры.

Дословно: "Мирный процесс в исполнении варваров-соседей сейчас выглядит так. Очередная ночь и очередной массированный налёт на железнодорожный узел, в том числе вокзал. Днепропетровская область".

Росіяни обстріляли залізничний вузол та вокзал у Дніпропетровській області pic.twitter.com/BodvtOCx5e

Детали: В "Укрзализныце" ранее сообщили об отмене ряда поездов из-за боевых действий. Речь идёт об изменении маршрутов движения через станцию Синельниково-1. В частности, отменяются поезда:

6107 Синельниково-1 — Днепр-Главный

6272 Синельниково-1 — Самеевка

6277 Самеевка — Днепр-Главный

6583 Синельниково-1 — Запорожье-2

6185 Синельниково-1 — Днепр-Главный

6104 Синельниково-1 — Чаплино

6148 Чаплино — Демурино

6143 Демурино — Чаплино

6141 Чаплино — Днепр-Главный

7201 Синельниково-1 — Днепр-Главный

6533/6534 Запорожье-2 — Синельниково-1

6548/6547 Синельниково-1 — Запорожье-2

6109 Демурино — Днепр-Главный

6110 Днепр-Главный — Чаплино

7401 Синельниково-1 — Днепр-Главный

Поезд № 7202 Каменское-Пассажирское — Днепр-Главный следует по изменённому маршруту (вместо Каменское-Пассажирское — Синельниково-1).

