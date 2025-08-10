Россияне обстреляли железнодорожную станцию в Днепропетровской области, отменён ряд поездов
В ночь на 10 августа российские войска атаковали железнодорожную станцию в Синельниково Днепропетровской области.
Источник: председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский
Детали: По словам Перцовского, всех дежурных работников заблаговременно отвели в безопасное место, жертв нет.
В результате повреждений отменён ряд поездов. С утра начались восстановительные работы на объектах инфраструктуры.
Дословно: "Мирный процесс в исполнении варваров-соседей сейчас выглядит так. Очередная ночь и очередной массированный налёт на железнодорожный узел, в том числе вокзал. Днепропетровская область".
Росіяни обстріляли залізничний вузол та вокзал у Дніпропетровській області pic.twitter.com/BodvtOCx5e— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 10, 2025РЕКЛАМА:
Детали: В "Укрзализныце" ранее сообщили об отмене ряда поездов из-за боевых действий. Речь идёт об изменении маршрутов движения через станцию Синельниково-1. В частности, отменяются поезда:
- 6107 Синельниково-1 — Днепр-Главный
- 6272 Синельниково-1 — Самеевка
- 6277 Самеевка — Днепр-Главный
- 6583 Синельниково-1 — Запорожье-2
- 6185 Синельниково-1 — Днепр-Главный
- 6104 Синельниково-1 — Чаплино
- 6148 Чаплино — Демурино
- 6143 Демурино — Чаплино
- 6141 Чаплино — Днепр-Главный
- 7201 Синельниково-1 — Днепр-Главный
- 6533/6534 Запорожье-2 — Синельниково-1
- 6548/6547 Синельниково-1 — Запорожье-2
- 6109 Демурино — Днепр-Главный
- 6110 Днепр-Главный — Чаплино
- 7401 Синельниково-1 — Днепр-Главный
Поезд № 7202 Каменское-Пассажирское — Днепр-Главный следует по изменённому маршруту (вместо Каменское-Пассажирское — Синельниково-1).
Что этому предшествовало:
- В Киеве вражеская атака 31 июля повредила железнодорожную инфраструктуру.