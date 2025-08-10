Усі розділи
На пляжах Одещини сталися два вибухи: троє загиблих

Ольга КацімонНеділя, 10 серпня 2025, 12:45
На пляжах Одещини сталися два вибухи: троє загиблих

Близько 11:30 у неділю на пляжах під Одесою у морі сталися два вибухи, внаслідок чого загинули троє відпочивальників.

Джерело: Думська з посиланням на слова очевидців та поліцію, голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Деталі: За попередніми даними, вибухи стався приблизно за 50 метрів від берега.

За даними поліції, що під час купання в результаті двох вибухів невідомих предметів загинули троє відпочивальників – жінка та двоє чоловіків. Особи загиблих встановлюються.

Інцидент стався в одному з населених пунктів Кароліно-Бугазької громади Білгород-Дністровського району. Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи. 

Оновлено 13.21. За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, один чоловік загинув у Кароліно-Бугазі, ще чоловік та жінка - у Затоці.

Дослівно з повідомлення Кіпера: "Усі вони підірвалися на вибухонебезпечних предметах під час купання у заборонених для відпочинку зонах".

Деталі: Кіпер наголосив, що в Одеській області офіційно функціонують 32 безпечні зони для купання: 30 - в Одесі, по одній — у Чорноморську та Приморському Ізмаїльського району.

Одеська областьвибухпляжі
