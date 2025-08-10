Все разделы
На пляжах в Одесской области произошли два взрыва: трое погибших

Ольга КацимонВоскресенье, 10 августа 2025, 12:45
В воскресенье около 11:30 на пляжах под Одессой в результате двух взрывов погибли трое отдыхающих.

Источник: "Думская" со ссылкой на слова очевидцев и полицию, глава Одесской ОВА Олег Кипер

Детали: По предварительным данным, взрывы произошли примерно в 50 метрах от берега.

По данным полиции, "во время купания в результате двух взрывов неизвестных предметов погибли трое отдыхающих - женщина и двое мужчин". Личности погибших устанавливаются.

Обновлено в 13:21. По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, один мужчина погиб в Каролино-Бугазе, ещё мужчина и женщина — в Затоке.

Дословно из сообщения Кипера: "Все они подорвались на взрывоопасных предметах во время купания в запрещённых для отдыха зонах".

Детали: Кипер подчеркнул, что в Одесской области официально функционируют 32 безопасные зоны для купания: 30 — в Одессе, по одной — в Черноморске и Приморском Измаильского района.

Одесская областьвзрывпляжи
