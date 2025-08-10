На пляжах в Одесской области произошли два взрыва: трое погибших
В воскресенье около 11:30 на пляжах под Одессой в результате двух взрывов погибли трое отдыхающих.
Источник: "Думская" со ссылкой на слова очевидцев и полицию, глава Одесской ОВА Олег Кипер
Детали: По предварительным данным, взрывы произошли примерно в 50 метрах от берега.
По данным полиции, "во время купания в результате двух взрывов неизвестных предметов погибли трое отдыхающих - женщина и двое мужчин". Личности погибших устанавливаются.
Обновлено в 13:21. По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, один мужчина погиб в Каролино-Бугазе, ещё мужчина и женщина — в Затоке.
Дословно из сообщения Кипера: "Все они подорвались на взрывоопасных предметах во время купания в запрещённых для отдыха зонах".
Детали: Кипер подчеркнул, что в Одесской области официально функционируют 32 безопасные зоны для купания: 30 — в Одессе, по одной — в Черноморске и Приморском Измаильского района.