Зеленський поговорив із президентами Азербайджану і Казахстану: Не можна вважати державу "територією"

Катерина ТищенкоНеділя, 10 серпня 2025, 16:13
Зеленський поговорив із президентами Азербайджану і Казахстану: Не можна вважати державу територією
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський під час розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим привітав його з досягнутими домовленостями з Вірменією, також сторони домовилися розширювати енергетичну співпрацю.

Джерело: Зеленський у Telegram

Деталі: Зеленський зазначив, що "світ украй позитивно сприйняв тристоронню зустріч у Вашингтоні" між президентом США Дональдом Трампом, а також лідерами Вірменії та Азербайджану.

"Сподіваємось, усе спрацює", – додав він.

Зеленський також поінформував Алієва про контакти з партнерами щодо завершення війни. "Важливо, щоб спільні зусилля світу все ж таки змусили Росію зупинити бойові дії та агресію", – сказав він.

"Обговорили також нашу енергетичну співпрацю з Азербайджаном. Значних речей вдалося досягти. Домовились, що на цьому не зупиняємось і працюємо далі над розширенням наших можливостей", – повідомив президент.

Перед цим Зеленський провів розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим і подякував йому за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

"Відзначив, що це вкрай небезпечно для кожного народу, якщо ту чи іншу незалежну державу вважатимуть просто "територією" й намагатимуться поділити. Історія не раз демонструвала: якщо така несправедливість допускається проти однієї держави, на ній це не завершується. Саме тому для всіх держав важливо досягти чесного й тривалого миру для України на основі поваги до суверенних прав українського народу", – зазначив український президент.

ЗеленськийАзербайджанКазахстан
