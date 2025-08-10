Все разделы
Зеленский поговорил с президентами Азербайджана и Казахстана: Нельзя считать государство "территорией"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 августа 2025, 16:13
Зеленский поговорил с президентами Азербайджана и Казахстана: Нельзя считать государство территорией
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский во время разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым поздравил его с достигнутыми договоренностями с Арменией, также стороны договорились расширять энергетическое сотрудничество.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: Зеленский отметил, что "мир крайне положительно воспринял трехстороннюю встречу в Вашингтоне" между президентом США Дональдом Трампом, а также лидерами Армении и Азербайджана.

"Надеемся, все сработает", – добавил он.

Зеленский также проинформировал Алиева о контактах с партнерами по завершению войны. "Важно, чтобы совместные усилия мира все же заставили Россию остановить боевые действия и агрессию", – сказал он.

"Обсудили также наше энергетическое сотрудничество с Азербайджаном. Значительных результатов удалось достичь. Договорились, что на этом не останавливаемся и работаем дальше над расширением наших возможностей", – сообщил президент.

Перед этим Зеленский провел беседу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и поблагодарил его за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Отметил, что это крайне опасно для каждого народа, если то или иное независимое государство будут считать просто "территорией" и пытаться разделить. История не раз демонстрировала: если такая несправедливость допускается против одного государства, на нем это не заканчивается. Именно поэтому для всех государств важно достичь честного и прочного мира для Украины на основе уважения суверенных прав украинского народа", – отметил украинский президент.

