Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії повідомляють про атаку українських дронів на НПЗ у Комі

Катерина ТищенкоНеділя, 10 серпня 2025, 17:17
У Росії повідомляють про атаку українських дронів на НПЗ у Комі
Ймовірно, пробоїна в резервуарі на НПЗ в Комі, фото з соцмереж

За даними російських телеграм-каналів, українські БпЛА вперше атакували нафтопереробний завод у російській Республіці Комі, відстань до якої від українського кордону – близько 2 тисяч кілометрів.

Джерело: "Медуза" і "Новая газета Европа" з посиланням на місцеві телеграм-канали, державне агентство РИА Новости з посиланням на т.в.о. глави регіону Ростислава Гольдштейна

Деталі: Тимчасово виконуючий обов'язки глави Республіки Комі Ростислав Гольдштейн заявив, що процедури забезпечення безпеки введені в Комі у зв'язку з польотами БпЛА в Ухтинському районі, постраждалих немає.

Реклама:

За даними телеграм-каналів, дрони атакували місцевий нафтопереробний завод. Влада евакуювала його, а також ухтинський ТЦ "Ярмарок".

Пов'язаний із силовиками телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" опублікував кадри, на яких можна помітити пробоїну в одному з резервуарів.

РЕКЛАМА:

Жителі Ухти і Сиктивкара поскаржилися на перебої в роботі мобільного інтернету. Влада російських регіонів нерідко відключає зв'язок під час атак безпілотників, пояснюючи це міркуваннями безпеки. В аеропорту тимчасово призупинили прийом і випуск літаків.

Росіябезпілотникинафта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Washington Post: Росія не планує повертати Україні окуповані землі чи укладати мир
ЗСУ знищили командний пункт батальйону РФ біля Олешок
CNN: Зеленський може прибути на Аляску під час переговорів Путіна і Трампа
Відео, оновленоНа пляжах Одещини сталися два вибухи: троє загиблих
Фіцо порівняв Україну з "травою" у суперечці "слонів": У МЗС відреагували
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Усі новини...
Росія
Очільниця європейської дипломатії збирає глав МЗС: Угода між США та РФ має включати Україну й ЄС
У Молдові попередили про фейкове відео з відстрілом "російських солдатів"
У Санкт-Петербурзі затонув російський буксир "Капітан Ушаков"
Останні новини
17:40
Вісім країн Європи засудили план Ізраїлю щодо окупації Гази
17:34
Мерц: Зеленський має бути залучений до зустрічі Трампа й Путіна
17:25
Росіяни готуються до рекордно низької ціни на нафту – розвідка
17:17
У Росії повідомляють про атаку українських дронів на НПЗ у Комі
16:52
У Сербії міністр переніс інсульт у прямому ефірі
16:48
Очільниця європейської дипломатії збирає глав МЗС: Угода між США та РФ має включати Україну й ЄС
16:32
Прокуратура не відібрала землю, де замість ресторану з'явився центр зцілення травм
16:26
За останні 220 років контакт людини з природою зменшився на 60% – дослідження
16:13
Зеленський поговорив із президентами Азербайджану і Казахстану: Не можна вважати державу "територією"
16:02
Washington Post: Росія не планує повертати Україні окуповані землі чи укладати мир
Усі новини...
Реклама:
Реклама: