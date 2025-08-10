У Росії повідомляють про атаку українських дронів на НПЗ у Комі

Ймовірно, пробоїна в резервуарі на НПЗ в Комі, фото з соцмереж

За даними російських телеграм-каналів, українські БпЛА вперше атакували нафтопереробний завод у російській Республіці Комі, відстань до якої від українського кордону – близько 2 тисяч кілометрів.

Джерело: "Медуза" і "Новая газета Европа" з посиланням на місцеві телеграм-канали, державне агентство РИА Новости з посиланням на т.в.о. глави регіону Ростислава Гольдштейна

Деталі: Тимчасово виконуючий обов'язки глави Республіки Комі Ростислав Гольдштейн заявив, що процедури забезпечення безпеки введені в Комі у зв'язку з польотами БпЛА в Ухтинському районі, постраждалих немає.

За даними телеграм-каналів, дрони атакували місцевий нафтопереробний завод. Влада евакуювала його, а також ухтинський ТЦ "Ярмарок".

Пов'язаний із силовиками телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" опублікував кадри, на яких можна помітити пробоїну в одному з резервуарів.

Жителі Ухти і Сиктивкара поскаржилися на перебої в роботі мобільного інтернету. Влада російських регіонів нерідко відключає зв'язок під час атак безпілотників, пояснюючи це міркуваннями безпеки. В аеропорту тимчасово призупинили прийом і випуск літаків.