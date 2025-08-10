Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России сообщают об атаке украинских дронов на НПЗ в Коми

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 августа 2025, 17:17
В России сообщают об атаке украинских дронов на НПЗ в Коми
Вероятно, пробоина в резервуаре на НПЗ в Коми, фото из соцсетей

По данным российских телеграм-каналов, украинские БпЛА впервые атаковали нефтеперерабатывающий завод в российской Республике Коми, расстояние до которой от украинской границы – около 2 тысяч километров.

Источник: "Медуза" и "Новая газета Европа" со ссылкой на местные телеграм-каналы, государственное агентство РИА Новости со ссылкой на врио главы региона Ростислава Гольдштейна

Детали: Временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн заявил, что процедуры обеспечения безопасности введены в Коми в связи с полетами БпЛА в Ухтинском районе, пострадавших нет.

Реклама:

По данным телеграм-каналов, дроны атаковали местный нефтеперерабатывающий завод. Власти эвакуировали его, а также ухтинский ТЦ "Ярмарка".

Связанный с силовиками телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" опубликовал кадры, на которых можно заметить пробоину в одном из резервуаров.

РЕКЛАМА:

Жители Ухты и Сыктывкара пожаловались на перебои в работе мобильного интернета. Власти российских регионов нередко отключают связь во время атак беспилотников, объясняя это соображениями безопасности. В аэропорту временно приостановили прием и выпуск самолетов.

Росcиябеспилотникинефть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Washington Post: Россия не планирует возвращать Украине оккупированные земли или заключать мир
ВСУ уничтожили командный пункт батальона РФ под Олешками
Видео, обновленоНа пляжах в Одесской области произошли два взрыва: трое погибших
Фицо сравнил Украину с "травой" в споре "слонов": МИД отреагировал
Силы обороны освободили Безсаливку в Сумской области
ВидеоРоссияне обстреляли железнодорожную станцию в Днепропетровской области
Все новости...
Росcия
Глава европейской дипломатии собирает глав МИД: Соглашение между США и РФ должно включать Украину и ЕС
В Молдове предупредили о фейковом видео с отстрелом "российских солдат"
В Санкт-Петербурге затонул российский буксир "Капитан Ушаков"
Последние новости
17:55
Россияне атаковали Харьковщину: погиб мужчина, три женщины получили ранения
17:40
Восемь стран Европы осудили план Израиля по оккупации Газы
17:34
Мерц: Зеленский должен быть привлечен к встрече Трампа и Путина
17:25
Россияне готовятся к рекордно низкой цене на нефть – разведка
17:17
В России сообщают об атаке украинских дронов на НПЗ в Коми
16:52
В Сербии министр перенес инсульт в прямом эфире
16:48
Глава европейской дипломатии собирает глав МИД: Соглашение между США и РФ должно включать Украину и ЕС
16:32
Прокуратура не отобрала землю, где вместо ресторана появился центр исцеления травм
16:26
За последние 220 лет контакт человека с природой уменьшился на 60% – исследование
16:13
Зеленский поговорил с президентами Азербайджана и Казахстана: Нельзя считать государство "территорией"
Все новости...
Реклама:
Реклама: