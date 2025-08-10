В России сообщают об атаке украинских дронов на НПЗ в Коми

Вероятно, пробоина в резервуаре на НПЗ в Коми, фото из соцсетей

По данным российских телеграм-каналов, украинские БпЛА впервые атаковали нефтеперерабатывающий завод в российской Республике Коми, расстояние до которой от украинской границы – около 2 тысяч километров.

Источник: "Медуза" и "Новая газета Европа" со ссылкой на местные телеграм-каналы, государственное агентство РИА Новости со ссылкой на врио главы региона Ростислава Гольдштейна

Детали: Временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн заявил, что процедуры обеспечения безопасности введены в Коми в связи с полетами БпЛА в Ухтинском районе, пострадавших нет.

По данным телеграм-каналов, дроны атаковали местный нефтеперерабатывающий завод. Власти эвакуировали его, а также ухтинский ТЦ "Ярмарка".

Связанный с силовиками телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" опубликовал кадры, на которых можно заметить пробоину в одном из резервуаров.

Жители Ухты и Сыктывкара пожаловались на перебои в работе мобильного интернета. Власти российских регионов нередко отключают связь во время атак беспилотников, объясняя это соображениями безопасности. В аэропорту временно приостановили прием и выпуск самолетов.