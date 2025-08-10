Росіяни атакували Харківщину: загинув чоловік, троє жінок дістали поранень

Внаслідок російських атак на Харківщині в неділю загинув чоловік, троє жінок дістали поранень, ще один чоловік підірвався на вибуховому пристрої, його госпіталізовано.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно: "10 серпня близько 12:00 російські війська обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий. Внаслідок атаки загинув 62-річний чоловік, двоє жінок дістали поранень.

Близько 13:10 окупанти спрямували ударний безпілотник по селищу Козача Лопань. Вибухові поранення отримала місцева мешканка 1957 року народження. Для надання медичної допомоги постраждалу доставили до лікарні".

Деталі: Також у місті Купʼянськ 64-річний чоловік наступив на невідомий вибуховий пристрій. З травмами його госпіталізували до медичного закладу Харкова.