Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни атакували Харківщину: загинув чоловік, троє жінок дістали поранень

Катерина ТищенкоНеділя, 10 серпня 2025, 17:55
Росіяни атакували Харківщину: загинув чоловік, троє жінок дістали поранень
місце атаки на Харківщині, фото поліції

Внаслідок російських атак на Харківщині в неділю загинув чоловік, троє жінок дістали поранень, ще один чоловік підірвався на вибуховому пристрої, його госпіталізовано.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно: "10 серпня близько 12:00 російські війська обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий. Внаслідок атаки загинув 62-річний чоловік, двоє жінок дістали поранень.

Реклама:

Близько 13:10 окупанти спрямували ударний безпілотник по селищу Козача Лопань. Вибухові поранення отримала місцева мешканка 1957 року народження. Для надання медичної допомоги постраждалу доставили до лікарні".

Деталі: Також у місті Купʼянськ 64-річний чоловік наступив на невідомий вибуховий пристрій. З травмами його госпіталізували до медичного закладу Харкова.

Харківська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, фотоРосіяни вдарили по транспортній інфраструктурі Запоріжжя: 8 постраждалих
Мерц: Зеленський має бути залучений до зустрічі Трампа й Путіна
Відео, оновленоНа пляжах Одещини сталися два вибухи: троє загиблих
Фіцо порівняв Україну з "травою" у суперечці "слонів": У МЗС відреагували
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
ВідеоРосіяни обстріляли залізничну станцію у Дніпропетровській області
Усі новини...
Харківська область
На Харківщині затримали зловмисників, які зґвалтували 14-річного підлітка та зняли це на відео
Кількість поранених внаслідок нічної атаки по Чугуєву зроса до 6, серед них дитина
Російські війська вдарили безпілотниками по будинкам в центрі Балаклії – МВА
Останні новини
19:28
Венс вважає, що ані українці, ані росіяни не будуть задоволені врегулюванням війни
19:06
ЗМІ: Азербайджан може розглянути зняття ембарго на постачання озброєння Україні
19:01
оновлено, фотоРосіяни вдарили по транспортній інфраструктурі Запоріжжя: 8 постраждалих
18:42
Каллас: РФ сподівається, що переговори допоможуть уникнути санкцій США
18:33
У відеонараді глав МЗС Євросоюзу 11 серпня візьме участь Сибіга
18:30
"Дешева копія": влада Мексики звинуватила Adidas у копіюванні дизайну сандалів корінного народу
18:21
Венс: Трамп повинен змусити Зеленського й Путіна сісти за стіл переговорів
18:05
Колишні співробітники OpenAI можуть очолити стартап на 1 мільярд доларів
17:55
Росіяни атакували Харківщину: загинув чоловік, троє жінок дістали поранень
17:40
Вісім країн Європи засудили план Ізраїлю щодо окупації Гази
Усі новини...
Реклама:
Реклама: