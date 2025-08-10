Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атаковали Харьковщину: погиб мужчина, три женщины получили ранения

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 августа 2025, 17:55
Россияне атаковали Харьковщину: погиб мужчина, три женщины получили ранения
место атаки в Харьковской области, фото полиции

В результате российских атак на Харьковщине в воскресенье погиб мужчина, три женщины получили ранения, еще один мужчина подорвался на взрывном устройстве, он госпитализирован.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно: "10 августа около 12:00 российские войска обстреляли поселок Купянск-Узловой. В результате атаки погиб 62-летний мужчина, две женщины получили ранения.

Реклама:

Около 13:10 оккупанты направили ударный беспилотник по поселку Казачья Лопань. Взрывные ранения получила местная жительница 1957 года рождения. Для оказания медицинской помощи пострадавшую доставили в больницу".

Детали: Также в городе Купянск 64-летний мужчина наступил на неизвестное взрывное устройство. С травмами его госпитализировали в медицинское учреждение Харькова.

Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновлено, фотоРоссияне нанесли удар по транспортной инфраструктуре Запорожья: 12 пострадавших
Мерц: Зеленский должен быть привлечен к встрече Трампа и Путина
Видео, обновленоНа пляжах в Одесской области произошли два взрыва: трое погибших
Фицо сравнил Украину с "травой" в споре "слонов": МИД отреагировал
Силы обороны освободили Безсаливку в Сумской области
ВидеоРоссияне обстреляли железнодорожную станцию в Днепропетровской области
Все новости...
Харьковская область
На Харьковщине задержаны злоумышленники, которые изнасиловали 14-летнего подростка и сняли это на видео
Число раненых в результате ночной атаки по Чугуеву возросло до 6, среди них ребёнок
Российские войска нанесли удар беспилотниками по домам в центре Балаклеи – ГВА
Последние новости
19:28
Вэнс считает, что ни украинцы, ни россияне не будут удовлетворены урегулированием войны
19:06
СМИ: Азербайджан может рассмотреть снятие эмбарго на поставки вооружения Украине
19:01
обновлено, фотоРоссияне нанесли удар по транспортной инфраструктуре Запорожья: 12 пострадавших
18:42
Каллас: РФ надеется, что переговоры помогут избежать санкций США
18:33
В видеосовещании глав МИД Евросоюза 11 августа примет участие Сибига
18:30
"Дешевая копия": власти Мексики обвинили Adidas в копировании дизайна сандалий коренного народа
18:21
Вэнс: Трамп должен заставить Зеленского и Путина сесть за стол переговоров
18:05
Бывшие сотрудники OpenAI могут возглавить стартап на 1 миллиард долларов
17:55
Россияне атаковали Харьковщину: погиб мужчина, три женщины получили ранения
17:40
Восемь стран Европы осудили план Израиля по оккупации Газы
Все новости...
Реклама:
Реклама: