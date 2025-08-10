Россияне атаковали Харьковщину: погиб мужчина, три женщины получили ранения

В результате российских атак на Харьковщине в воскресенье погиб мужчина, три женщины получили ранения, еще один мужчина подорвался на взрывном устройстве, он госпитализирован.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно: "10 августа около 12:00 российские войска обстреляли поселок Купянск-Узловой. В результате атаки погиб 62-летний мужчина, две женщины получили ранения.

Реклама:

Около 13:10 оккупанты направили ударный беспилотник по поселку Казачья Лопань. Взрывные ранения получила местная жительница 1957 года рождения. Для оказания медицинской помощи пострадавшую доставили в больницу".

Детали: Также в городе Купянск 64-летний мужчина наступил на неизвестное взрывное устройство. С травмами его госпитализировали в медицинское учреждение Харькова.