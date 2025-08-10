Росіяни вдарили по транспортній інфраструктурі Запоріжжя: 8 постраждалих

Російські війська завдали удару по обʼєкту транспортної інфраструктури в Запоріжжі, 8 людей постраждали, один з них у важкому стані.

Джерело: голова Запорізької ОДА Іван Федоров у Telegram

Деталі: О 18:07 Федоров повідомив про ворожий удар по Запоріжжю. За його словами, один із районів задимлено.

Пізніше він написав про двох постраждалих внаслідок ворожого удару по обʼєкту транспортної інфраструктури.

Згодом кількість постраждалих зросла до трьох. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

О 18:52 голова ОДА повідомив про 8 постраждалих, один з яких – у важкому стані.

Стан чотирьох людей медики оцінюють, як середньої тяжкості. Рятувальна операція продовжується.

В оприлюдненому відео Федоров уточнив, що ворог завдав два удари КАБами по Запоріжжю.

"Рятувальники розбирають завали. Є попередня інформація, що під завалами можуть залишатися люди", - сказав він.

Другий удар був нанесений по університетській клініці Запорізького медичного університету. Там наразі без постраждалих, але також постраждали будівлі закладу охорони здоров'я.